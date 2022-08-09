新华社维也纳8月8日电（记者于涛 刘昕宇）美伊恢复伊核问题全面协议履约谈判时隔五个月后近日在维也纳重启。中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群8日在接受记者采访时表示，当前，谈判面临宝贵的机遇，希望美方立即作出政治决断，推动谈判早日达成协议。

王群表示，此次复谈重启充分说明，坚持通过对话谈判弥合分歧是唯一正确出路。经过谈判各方一年多来的不懈努力，达成恢复履约协议的前景已近在眼前。但这一机遇如不善加把握，将会稍纵即逝。希望各方把握当前的机会窗口，采取灵活务实态度，尊重彼此关切和利益，营造良好氛围，以一揽子方式创造性解决个别谈判未决问题，一鼓作气推动谈判圆满收官。

王群指出，美国近来多次升高对伊朗的威胁调门，还对包括中方在内的多家实体施加新的制裁，其所作所为无助于推进谈判，反而会导致局势升级。美方作为当前伊核危机的始作俑者，理应认清形势、展现诚意，放弃政治化行径和在防扩散问题上的“双重标准”做法，立即作出政治决断，推动美伊恢复履约谈判早日达成协议。

王群强调，中方一直建设性劝和促谈，努力推动谈判取得成果。但必须指出的是，我们这么做的一个重要前提是自身合法权益得到保障，任何损害中方利益的图谋都是不可接受的，任何国家都不应对此抱有不切实际的幻想。

王群最后表示，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。中方建设性参与恢复履约谈判，推动全面协议履约重回正轨，正是在践行真正多边主义的道路上迈出的坚定步伐，也是对构建人类命运共同体和新型国际关系的一次实践探索。我们坚信，国际社会早已不是丛林世界，单边主义逆历史潮流而动，终将反噬其身；多边主义才是应对全球挑战的唯一可行方案。习近平主席提出的共同、综合、合作、可持续的新安全观和全球安全倡议是解决国际和地区安全问题的“金钥匙”，践行真正的多边主义是大势所趋。

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