人民网讯 外交部发言人赵立坚在8月1日外交部例行记者会上表示，中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。

问：路透社记者提问，佩洛西本周预计出访东南亚和东亚国家，中方对此有何评论？

答：中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。习近平主席同拜登总统通电话时强调，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。相信美方已经充分了解中方传递的强烈、清晰信息。佩洛西众议长如果赴台将是对中国内政的粗暴干涉，严重损害中国主权和领土完整，肆意践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系，导致非常严重的事态和后果。我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管，中方必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整。美方应该做的是恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，兑现拜登总统不支持“台独”的承诺，不得安排佩洛西访台。

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