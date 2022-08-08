8月7日

由人民日报社

中共陕西省委

陕西省人民政府共同主办的

2022“一带一路”媒体合作论坛

采访调研活动

走进西咸新区

人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、经济日报、中新社等中央媒体和陕西日报、陕西广播电视台、西安日报、西安广播电视台等省市主流媒体共计90余人先后来到中俄丝路创新园和西部云谷，近距离感受西咸新区作为国家级新区，充分发挥丝绸之路经济带重要支点作用和秦创原总窗口优势，高质量发展新成效。

看丝路合作

中俄丝路创新园凸显示范效应

上午9时，媒体团来到了第一站中俄丝路创新园。项目位于西咸新区沣东新城，入选陕西“一带一路”建设十大成果，按照“一园两地”模式建设。俄罗斯奔撒发展集团、俄罗斯联邦总商会等机构均在园区设立驻华商务代表处。

“作为中俄战略合作项目，园区是如何发挥示范引领作用的？”“当前有哪些企业入驻？”媒体记者一边参观展厅，一边不时抛出问题。园区负责人从国家合作、学术交流、文化活动等各个方面认真回答。当了解到这里已经先后举办了中俄（工业）创新大赛、中俄丝绸之路拉力赛暨中国越野拉力赛、中俄工业与科技创新论坛、莫斯科大学科技园项目路演等具有国际影响力的大型活动，引进了中俄激光技术及应用研究所等知名高科技创新机构时，大家纷纷竖起了大拇指。

在俄罗斯联邦总商会布置的展台上，放着巧克力、糖果、饮料等各式各样从俄罗斯进口的食品，受到了记者们的欢迎。大家一边品尝美味，一边听着商会相关负责人讲述自己在中国的故事：“2019年，我们在中俄丝路创新园设立俄总商会西安分中心。'俄罗斯（RUSSIA）国家馆'是俄罗斯驻华大使馆唯一授权的线上官方电商平台，拥有粉丝数量230万，2022年以来店铺俄罗斯产品销量全网第一”。

当前，中俄丝路创新园正在不断探索“一带一路”合作的新平台。园区负责人介绍，目标是持续将国内外有实力、有意向扩展国际业务的机构引入双方园区，最终把园区打造成为外资企业赴华、赴俄投资的大本营。

看创新驱动

高科技企业云集西部云谷

第二站，媒体团来到了沣西新城西部云谷。

西部云谷是秦创原总窗口的重要科创载体和创新型平台，以“秦创原科技成果转化基地、创新创业综合社区”为整体定位，集研发办公、高端商业、标准化厂房、新形态公寓及其他商业生活配套服务功能于一体，打造生产、生活、生态相融合，宜居、宜业、宜创的产业空间典范。

在展品台里，陈列着的各类“高精尖”电子元器件、新材料等展品引起了大家的浓厚兴趣，纷纷拿起手机拍照记录，详细询问企业负责人产品使用场景和技术优势。陕西酷哇智能科技有限公司开发的酷哇机器人就是其中一例。

“机器人的应用场景是？”当工作人员展示自动驾驶技术时，记者发出这样的疑问。“我们拥有全机械化、智能化城市服务营运解决方案，实现封闭场景下无人化，开放场景下智能化，全方位提升营运效率。目前聚焦于智慧环卫、智慧物流、智慧出行等板块。”工作人员介绍说，酷哇机器人作为国内首批自动驾驶城市服务运营商，已经在全国20多个重要的地级市开展常态化自动驾驶营运服务。

同样引起大家兴趣的还有陕西拓锐考新材料科技有限公司研发的吸能、减震新材料。“这款材料应用场景是？”当工作人员现场演示这款“遇强则强、遇软则软”，如同橡皮泥一样的物质时，记者发出这样的疑问。“目前，我们的产品已经应用在众多国内外知名运动品牌的鞋材上，在工业减震和军警防护上也大有可为”。工作人员说，这是西咸新区秦创原春种基金001号项目，在西咸新区的大力支持下，仅仅四个月就得到了转化，成效十分显著。

细致的讲解和精彩的现场展示再一次赢得大家的点赞。

当前，西部云谷已经签约入驻了农发行西安科研中心、陕西空天超算中心、高端机床研究院、思摩威新材料、源杰半导体、迪科数金、商汤科技、兵器二〇二所等硬科技企业400余家，2021年实现技工贸总收入346亿元、税收6.3亿元，“硬科技”企业云集，创新驱动力强劲。

谈采访感受

众媒体纷纷为国家级新区点赞

不仅在参观场地，在行车路途中采访团通过沿途风光了解到了西咸新区作为国家级新区整体建设成效，从西北第一高摩天轮了解到了文旅融合魅力，从中国国际丝路中心感受到了大西安新地标成长历程，从大美沣河感受到了千年诗经文化，从秦创原立体联动孵化器总基地建设了解科技成果孵化、转化和产业化的最新成果……

“我第一次来秦创原总窗口西咸新区，听了来自上海交通大学、西安交通大学等年轻创业团队的分享，看到得益于西咸新区的政策优惠，有这么多年轻人愿意来这里干事创业，感触挺深的。”人民日报海外版科教部记者孙亚慧说。

“每次来都能看到更新的东西，都会有不一样的感受。这次也看到了很多新技术、新企业。这是因为秦创原提供了很好的平台、人才、服务、场地，筑巢引凤来。”人民日报陕西分社记者原韬雄说，看到秦创原在短短一年多时间里成为全省新的科技创新高地，心里很激动。

“在中俄丝路创新园，我看到对外交流因西咸新区创新发展的模式更为便捷。在西部云谷，我了解到这里是秦创原科技成果转化的核心载体，优美的园区和丰富的配套让企业在'社区'一样的环境中发展。”中新社陕西分社记者李一璠说，经过调研，感受到了新区取得的建设成效和蓬勃的发展潜力。

还有很多记者为新区点赞的同时，留下了园区负责人、企业负责人电话，表示将跟进深入采访。

（来源：西咸新区微信公众号）

(责编：贾文婷、徐祥丽)