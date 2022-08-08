王若歆

“一带一路”给我们带来了什么？我们在2022一带一路媒体合作论坛采访调研行南线5天的行程中，从亲身经历和中外媒体记者口中的一声声赞叹中得到答案，那就是“变化”。

在渭南非物质文化遗产展示传习馆、司马迁祠和韩城古城，我们看到文化遗产保护理念的日益完善，看到非遗文化从传承到创新的动态发展。

从大荔冬枣变“夏枣”的奇迹、平利县蒋家坪漫山的茶园中，我们看到农业生产方式从粗放到精细的转变，看到科学技术为农业发展带来的蓬勃动力。

在洽川黄河流域湿地、华山景区、牛背梁国家森林公园和汉江，我们看到生态环境保护与经济发展的深度融合，看到“绿水青山就是金山银山”理念的贯彻落实。

在镇安县青铜关镇、终南山寨、平利县长安镇，我们看到乡村人居环境的飞跃提升，看到通过特色产业闯出的一条条新路，也看到人民群众越来越红火的日子。

小小的大荔冬枣成为走出国门的“金果果”，蒋家坪的一座座富硒茶山是帮助群众走上致富大道的“绿色富矿”，仓颉庙、司马迁祠向世界展现了中华传统文化的深厚底蕴和魅力……这一个个事例是陕西深度融入共建“一带一路”大格局的生动诠释。

凡是过往，皆为序章。在未来，陕西将继续在变化中求发展，于变化中开新局，描绘出一幅共商、共建、共享的“一带一路”美丽画卷。

（来源：陕西日报）

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