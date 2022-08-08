国家电投陕西分公司渭南联合光伏电站项目。本报通讯员 彭一鹏摄

8月1日，在渭南市非物质文化遗产展示传习馆，人民日报社古巴籍记者亚瑟夫正在学习打快板。群众新闻网记者 王若歆摄

安康市平利县老县镇蒋家坪村茶山。 本报记者 梁少飞摄

本报记者 张权伟

“陕西是一个美丽的地方，也是一个神奇的地方，这里有太多让我印象深刻的见闻。作为一名外国记者，我希望陕西的故事被更多人知道。”8月5日，人民日报社古巴籍记者亚瑟夫说。

过去的一周，亚瑟夫跟随2022一带一路媒体合作论坛采访调研行南线采访团走进渭南、商洛、安康等地，探访陕西群众的幸福生活。生态保护、乡村振兴、非遗传承……尽管各地资源禀赋、发展路径不同，但所到之处，他和其他记者都有相同的感受：陕西干部群众用满满的干劲、勤劳的汗水，浇灌出扎扎实实的收获。

青山绿水的守护

8月2日，在合阳县洽川处女泉边，鼓声震天，身穿民族服装的汉子们，跳着远古先民的舞蹈。热烈的气氛，让采访团一行感受到了浓厚的民族文化。

滚滚黄河，从黄土高原奔腾而下，一路蜿蜒前行流经合阳县40余公里，“流”出了黄河流域规模最大的湖泊型湿地，留下了“关关雎鸠，在河之洲”的传世经典，形成了万顷芦荡、百种珍禽的生态美景。

合阳县委宣传部常务副部长吉宏伟介绍，近年来，合阳县不断加大环境治理及生态恢复力度，持续推进湿地和野生动植物保护工作，坚持不在洽川地区布局工业产业，有效丰富了湿地范围内的生物多样性。

绿水青山就是金山银山。持续加大生态环境保护力度，是全体三秦儿女的共识。作为南水北调中线工程的重要水源涵养地，地处秦巴山区的安康承担着“一泓清水永续北上”的重要职责。

8月4日，在安康市南水北调环境应急处置中心，工作人员打开监测系统，只见安康市河流的实时监控信息出现在一块大屏幕上。通过监控，各出水口的排污情况一目了然。不仅如此，系统还自动监测河流上是否存在非法垂钓现象，并进行提示。

人民日报社记者吴凯说：“站在汉江之畔，只见满目青翠，让我十分震撼。我也从中感受到陕西对生态环境的重视。希望通过自己的报道，让更多人了解陕西对于绿水青山的守护。”

乡村振兴的推进

清澈的黄洋河从崇山峻岭间蜿蜒而下，穿过安康市汉滨区县河镇，形成了深深浅浅的川道丘陵区。“藏”在这儿的财梁社区山清水秀，宛若江南。

财梁社区第一书记郝屹介绍，财梁社区由财梁、赵梁、龙泉等5个村合并而成，辖内面积30平方公里。这里贫困发生率曾达52.9%，属于“贫中之贫、困中之困”。作为中国建设银行总行定点帮扶点，这几年总行先后投入3400多万元为社区修路建桥、拓展产业。目前，社区“六园五厂”的产业格局已经形成，虾稻共养、食用菌、茶叶、毛绒玩具等项目遍地开花。

“我们这里山多，不适宜大面积耕种，要因地制宜，改变思路，摸索合适的产业发展之路。”下一步的发展蓝图，郝屹已在心中绘好，“打造农旅融合示范带和现代农业展厅，用二三产反哺一产，努力让财梁社区成为全国乡村振兴的样板。”

看到财梁社区群众的幸福生活，前来采访的光明日报社记者李洁很是感动：“我是第一次来到陕南，深刻感受到在党的领导下，这里的山村发生的翻天覆地变化。我相信这里人民的日子会越过越好，这里的绿水青山会成为真正的金山银山。”

财梁社区的变化只是陕西乡村振兴的一个缩影。2021年，全省56个贫困县全部摘帽，465万建档立卡贫困人口全部脱贫，绝对贫困和区域性整体贫困问题得到历史性解决。

“来到陕西，看到通过辛勤劳动而收获幸福的广大脱贫户，我们真切感受到国家的富民政策、农业政策落到了实处。”人民日报社海外版科教部副主任熊建说。

文化传承的自信

秦东大地——渭南，蕴藏着得天独厚的文化资源，是闻名遐迩的戏曲之乡、鼓舞之乡和手工技艺之乡。

8月1日，采访团一行人来到了渭南非物质文化遗产展示传习馆。在这里，采访团成员不仅对渭南的非物质文化遗产有了更深入的了解，还沉浸式体验了一场非物质文化遗产盛宴：采访团成员一同上台参与华阴老腔演出；精妙的提线木偶戏让大家拍手叫好；华山戏法的一手“耍把戏”逗得大家直乐；创新皮影戏展示了传统与创新的深度融合……

身为渭南市华州区皮影雕刻技艺省级非遗传承人，54岁的薛宏权精研皮影艺术已近40年。2015年，他组建皮影演出团，从皮影制作向皮影戏表演转型。他带着徒弟，不仅把皮影艺术展示给各地的观众，还走出国门，远赴新加坡、哈萨克斯坦等地演出。

薛宏权告诉记者：“传统艺术的保护与传承不能只守旧，与时俱进发展创新才能留住观众的心。从古至今，皮影戏其实一直走在创新的路上。”

“在这次采访调研活动中，我们欣赏了非物质文化遗产，品尝了各种地方特色美食，也感受到了陕西乡村振兴和生态保护的成效。”亚瑟夫说，“这片土地上有太多惊喜等待我们去挖掘、去体验，有机会我愿意花更多时间再来这里感受！”

（来源：陕西日报）

(责编：贾文婷、刘洁妍)