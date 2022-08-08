原韬雄

2月6日晚，随着一声终场哨响，时隔16年，中国女足重新站上亚洲之巅，这一刻，也让陕南的一个小山村沸腾了。

陕西汉中留坝县留侯镇营盘村位于秦岭南麓，这里居然有一个高标准足球训练基地。2021年8至9月，水庆霞教练带领国家女足奥运队在营盘足球基地封闭集训近一月。亚洲杯夺冠后，基地还收到了球队发来的感谢信。

“营盘村海拔1600多米，森林覆盖率达91.23%。优良的生态和得天独厚的地理环境，非常适宜于开展足球训练。”留坝县体育运动中心主任陈军说。

2016年以来，留坝借助校园足球品牌高起点规划建设古营盘运动小镇，先后建成6个标准足球训练场和1个可容纳2000人的标准足球比赛场，并配套建设8栋运动员公寓、2栋运动员餐厅及生活馆基础设施，目前是西北地区唯一拥有7个连片标准足球场的县级中心。这里相继承接了200多支球队、俱乐部集训，承办省、市赛事活动30多场（次），累计接待球员和游客近4万人次，实现直接收入3000余万元。

乡村发展面貌也发生了巨变。当初的营盘村是远近闻名的贫困村、留守村，村民只能在地里刨食，靠种植传统农作物为主。唯一的经济作物仅仅是西洋参，且参与的农户较少，种植规模也小，整体经济效益不高，村民人均年纯收入不足2000元。

足球赛事、青训等大型体育活动带来了运动员、教练员、学生家长等多个年龄段的消费群体，形成了一条集交通、住宿、餐饮、休闲观光、农产品销售为一体的消费链，为营盘村开拓出致富奔小康的新路子。目前，营盘村发展农家乐28家，营盘村与营盘·国际青少年足球研训基地开展深度合作，让28户农家乐与营盘青训中心签订床位租赁协议、优先用工协议，走出了“公司+农户”的产业发展模式。集训、赛事期间，营盘所有农家乐住宿几乎爆满，餐饮生意红火，部分农家乐纯收入达10多万元。2020、2021年，当地劳动力近百人实现家门口就业。

(责编：贾文婷、刘洁妍)