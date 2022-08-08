新华社记者：王毅国务委员兼外长刚刚出席了东亚合作系列外长会。发言人对会议成果有何评价？

汪文斌：8月4日至5日，王毅国务委员兼外长出席了中国—东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10＋3）外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会。这是新冠肺炎疫情发生以来东亚合作系列外长会首次以线下方式举行。会议期间，王毅国务委员兼外长阐明了中方对中国—东盟合作、东亚合作及地区安全合作的主张，同与会各国就加强团结协作、共谋亚洲安全、共促复苏发展深入交换意见。

一是维护东盟中心地位、践行开放的区域主义。王毅国务委员兼外长指出，必须维护东亚合作的正确方向，秉持开放包容，坚持亚洲方式，巩固以东盟为中心的区域合作架构，做大做强以东盟为中心的合作平台，反对以意识形态划线，反对引入阵营对抗，反对排他性小圈子冲击区域架构。中方还散发了中国支持东盟中心地位文件、支持“东盟印太展望”四大优先领域合作清单等文件。与会各国外长一致赞赏中方对东盟中心地位的一贯支持。

二是深化疫后复苏合作。王毅国务委员兼外长主张，地区合作应继续坚持“发展优先、民生优先”，加大对减贫等领域投入，更好解决发展问题，实现共同发展。中方支持东盟建设区域疫苗生产和分配中心，加强公共卫生能力建设；落实好粮食安全合作倡议，共同促进能源安全可及，确保能源稳定供应；支持贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定，建设亚太自贸区和亚太经济共同体。中方愿在中国东盟合作基金框架下设立区域全面经济伙伴关系协定经济技术合作专项捐款；支持10＋3应急医疗物资储备中心建设，增加对10＋3大米紧急储备机制的资金支持；拓展数字基础设施、电子商务、数字物流、智慧城市等领域交流合作；推动建立10＋3低碳合作伙伴关系。

与会各方一致同意加快推进区域经济一体化，全面实施区域全面经济伙伴关系协定，深化公共卫生、数字经济、绿色发展等领域合作，实现低碳、可持续发展，更好造福各国人民。

三是维护地区和平稳定。王毅国务委员兼外长指出，地区合作要促进共同安全，重视并尊重他国合理安全关切，共同维护地区和平稳定。各国要切实遵守联合国宪章和国际法，共同维护以联合国为核心的国际体系，坚持以国际法为基础的国际秩序，而不是将一国或国家集团的所谓“规则”强加于人，胁迫别国选边站队。中方反对某些大国一味推进单边主义，更不接受制裁打压的非法行径。

中方为进一步推动东亚合作健康深入发展发挥了建设性作用，展现了负责任大国的担当。

与会期间，王毅国务委员兼外长还就美方侵犯中国主权的挑衅行为进一步阐述了严正立场。王毅国务委员兼外长强调，台海和平稳定的定海神针是一个中国原则，中美和平共处的真正“护栏”是三个联合公报。“倚美谋独”死路一条，“以台制华”注定失败。面对美国众议长佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，中方理所当然要做出坚决回应。中方的立场正当、合理、合法，中方的举措坚定、有力、适度，中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例。中方不仅在坚定维护中国的主权和领土完整，同时也是在维护国际法和国际关系基本准则，尤其是联合国宪章中规定的不干涉内政这一最为重要的国际法则。正因如此，已有100多个国家公开站出来，重申坚定奉行一个中国政策，理解和支持中方的正当立场。

许多与会国家外长表示坚持一个中国原则，理解支持中方捍卫主权和领土完整的必要举措。东盟外长并就两岸局势发表了声明，重申恪守一个中国原则。

古巴拉美社记者：古巴储油基地发生严重火灾，古巴政府已寻求国际援助，很多国家也已作出回应。中方对这起事故有何评论？是否计划向古巴政府提供援助？

汪文斌：中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。中方对事故遇难者表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示慰问。中国红十字会已决定向古巴红十字会提供紧急人道主义援助。中方愿继续向古方提供帮助。

香港中评社记者：近日，日本首相岸田文雄称，日强烈谴责中方军演发射的导弹落入日“专属经济区”，同时表示注意到中方并不承认这一点。岸田称，这攸关日国家和国民安全，对国际社会和平稳定带来严重影响。中方对此有何评论？

汪文斌：我们坚决反对日方的错误言论和无理指责。无论是法律还是政治、道义层面上，日本都没有资格、没有权利对台湾问题说三道四。

日前，王毅国务委员兼外长在东亚合作系列外长会上已经对日方言论予以严词驳斥。日本曾非法侵占并在台湾实行长达半个世纪的殖民统治，杀害了60多万台湾同胞，掠夺大量当地资源，并强征包括东南亚国家在内的多国劳工，许多人被折磨致死。1943年，中美英发表的《开罗宣言》明确规定，把包括台湾和澎湖列岛在内的日本所窃取的中国领土归还中国。1945年发表的《波茨坦公告》第八条载明，《开罗宣言》必将实施。此后日本接受了《波茨坦公告》，并宣布无条件投降。1972年，中日邦交正常化时签署的中日联合声明明确规定，日本政府充分理解和尊重中国政府关于台湾是中国领土不可分割的一部分的立场，坚持遵循《波茨坦公告》第八条。这样的历史，日本不应当忘记，需要时时反省。

日本近来在台湾问题上如此高调，难道忘了签署中日联合声明时所作的承诺？难道是要颠覆中日关系政治基础？难道抱有再次染指中国台湾的野心？难道日方要借此扩充军备、抛弃“和平宪法”、不再走和平发展道路？日方应就这些问题给国际社会一个负责任的交代。

至于日方声称中国军队演训活动涉及所谓日本专属经济区，中日在有关海域尚未划界，何来日本专属经济区一说？台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常军事演训活动，公开、透明、专业，符合国内法，符合国际法，符合国际惯例，既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。

中方敦促日方认真反省侵略历史，认清台湾问题的高度敏感性，恪守中日四个政治文件原则和迄今所作承诺，停止跟风附和美国涉台消极言行，停止追随配合美“以台制华”错误行径，避免给两国关系带来进一步严重伤害。

彭博社记者：中方在台湾周边海域举行的军演是否已经如期结束？对于正在进行的军演，你能否介绍更多情况？

汪文斌：中国军方已经发布了相关公告，大家可以查阅。

法新社记者：中国军方今天表示将继续在台湾周边海域进行军演，这出于何种原因？这也是对佩洛西访台的反制措施吗？如果是，中方出于什么原因认为上周的军演仍不足以达到反制的目的？

汪文斌：美国众议长佩洛西不顾中方坚决反对和反复交涉，在美国政府的纵容和安排下，明目张胆窜访中国台湾地区，这一倒行逆施严重侵犯中国主权，严重干涉中国内政，严重违背美方所作的承诺，严重危害台海和平稳定。正如王毅国务委员兼外长所指出的，中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度，中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，对“台独”势力进行惩戒。我们将坚定维护中国的主权和领土完整，坚决遏阻美国“以台制华”的图谋，坚决粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。同时，中方也是在维护国际法和国际关系基本准则，尤其是联合国宪章中规定的不干涉内政这一最为重要的国际法则。

土耳其安纳多卢通讯社记者：中方此前宣布的航行警告已于昨天（8月7日）中午到期。继续军演似乎不太符合国际惯例。对于新举行的军事演训，中方是否会另行发布民用航空器和船只安全提醒？

汪文斌：台湾是中国的领土。中国在自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方相关部门也已经及时发布了公告。这符合国内法、符合国际法、也符合国际惯例。这既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。

凤凰卫视记者：5日，美国国务卿布林肯、澳大利亚外长黄英贤、日本外相林芳正举行三边战略对话后发表联合声明，重申三国各自的一个中国政策和对台湾的基本立场没有改变，同时在“一个中国政策”后面加括号标注“在适用的情形下”。上周，七国集团外长和欧盟高级代表发表联合声明中也作了同样表述。中方对此有何评论？

汪文斌：一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，构成二战后国际秩序的组成部分，为联大第2758号决议所确认，也是中国和有关国家建立和发展外交关系的政治基础。联合国秘书处官方法律意见明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”。个别国家为一个中国原则加上各种前缀、后缀，试图歪曲、虚化、掏空一中原则，是非法、无效的。中方对此坚决反对。

一个中国原则的含义是清晰、明确的，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则的适用是普遍性的、无条件的、不容置疑的。所有同中国建立外交关系的国家，所有联合国会员国都应当无条件遵守一个中国原则，遵守联大第2758号决议。个别国家的做法实际上是对一个中国原则的歪读曲解，本质上是在挑战国际法基本原则和国际关系基本准则，也是在挑战二战后国际秩序。

人无信不立，国无信则衰。我们奉劝个别国家好好读读历史，恪守当年作出的白纸黑字的郑重承诺，深刻认识背信弃义、为“台独”势力张目的危险性和危害性。妄图挑战一个中国原则、挑战国际法治和国际秩序，必将遭到国际社会的共同反对，是绝不会得逞的。

《印度教徒报》记者：有报道称，中国驻斯里兰卡大使周六会见斯总统维克拉玛辛哈。此前斯方请求中方推迟“远望5号”科研船停靠计划。你可否证实斯方提出了该请求？对此有何回应？

汪文斌：我注意到有关报道，愿强调两点。第一，斯里兰卡是印度洋交通枢纽，包括中国在内的各国科考船曾多次在斯里兰卡港口停靠补给。中国一直合法行使公海自由，充分尊重沿海国对其管辖海域内科考活动的管辖权。第二，斯里兰卡是主权国家，有权根据自身发展利益同其他国家发展关系。中斯之间正常开展合作是两国自主选择，符合双方共同利益，不针对第三方。有关方面以所谓“安全关切”为由施压斯方，这毫无道理。在斯当前面临经济、政治困难的情况下，粗暴干涉斯正常对外交往合作是趁人之危，有违国际道义和国际关系基本准则。中方敦促有关方面理性看待中国海洋科考活动，停止干扰中斯正常交往合作。

总台央视记者：我们注意到，澳大利亚同美国、日本外长在三边战略对话后就台海局势及台湾问题发表所谓联合声明。请问中方如何看待澳方在当前中澳关系氛围下的举动？

汪文斌：我刚才就美澳日所谓声明阐明了中方立场。澳大利亚方面罔顾客观事实，无端指责中国维护主权和领土完整的正当合理合法举措，违背《联合国宪章》宗旨和原则，粗暴干涉中国内政，破坏地区和平稳定。中方对此坚决反对。

近几年中澳关系因澳方原因遭遇严重困难，其中的是非曲直十分清楚。中方对于发展中澳关系的立场是一贯、明确的。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望。我们敦促澳方认清形势，明辨是非，尊重中方核心利益和重大关切，恪守一个中国原则，遵守国际关系基本准则，停止干涉中国内政，停止破坏地区和平稳定的错误言行，不附和、不配合个别国家“以台制华”的错误战略，不要为中澳关系发展制造新障碍。

中阿卫视记者：上周你的同事简要介绍了伊斯兰国家驻华使节代表团访问新疆的情况。你能否进一步介绍访问情况？

汪文斌：8月1日至5日，伊斯兰国家驻华使节代表团应邀赴新疆维吾尔自治区访问，阿尔及利亚、几内亚比绍、毛里塔尼亚、沙特阿拉伯、巴基斯坦等30个伊斯兰国家驻华大使以及外交官参加。访问期间，代表团前往喀什、阿克苏和乌鲁木齐，参访了清真寺、新疆伊斯兰教经学院、基层社区、棉花种植田、原教培中心等地，深入维吾尔族家庭，同宗教人士面对面交流，参观新疆反恐和去极端化斗争主题展，亲眼目睹了新疆各民族和谐共处、宗教信仰自由得到充分保障、脱贫攻坚和乡村振兴取得突破的真实情况。使节们高度赞赏中国政府坚持以人民为中心的治疆方略，赞赏新疆在经济发展、民族团结等领域付出的巨大努力和取得的丰硕成果。使节们感叹，“新疆的水果太甜了，这里人民的日子就像这水果一样甜”，表示“我们看到这里的人民幸福、自由、和睦、安宁地生活”，“新疆人民享有宗教信仰自由，这里的语言文字和文化遗产得到非常好的保护”。使节们强调，“对新疆未来充满信心，希望同新疆共享‘一带一路’建设机遇，在基础设施建设、现代农业发展、教育科研等方面开展更多合作”。

百闻不如一见。这已经不是第一次外国访疆代表团发出这样的感叹了。新疆的人权和宗教自由状况好不好，新疆人民最有发言权，国际社会也有目共睹。自2018年12月以来，来自100多个国家和地区的2000多名各界人士参访新疆，亲眼见证了新疆社会安宁、经济繁荣的发展成就和民族和谐、人民幸福的事实真相。在前不久举行的联合国人权理事会上，近百个国家一致支持中国政府的正义立场，反对以人权为借口干涉中国内政。

少数西方政客宁愿相信个别人编造的谎言，也不愿听取2500多万新疆人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，也不愿正视新疆发展进步的基本事实。我们奉劝这些西方政客，多听一听国际社会的正义声音，不要再颠倒黑白、炮制谎言，不要再干祸乱新疆、“以疆制华”的勾当。

路透社记者：可否介绍韩国外长访华有关安排？是否会与中方官员举行面对面会见？中方对此访有何期待？

汪文斌：上周中方已经发布了韩国外长朴振应邀访华的消息。朴振外长访华期间，王毅国务委员兼外长将同其举行会谈。中方会及时发布有关消息，请大家保持关注。

日本共同社记者：原计划于7日中午结束的军演已经结束了吗？

汪文斌：你可以查阅中国军方发布的相关消息。

彭博社记者：布林肯国务卿称东盟在台湾问题上支持美方立场。你可否明确，东盟是否支持中方近来针对台湾采取的行动？

汪文斌：我很乐意给你介绍一些相关情况。

东盟外长就两岸局势发表声明，重申恪守一个中国原则。

老挝外交部发言人发表声明，重申支持一个中国原则的一贯政策，认为台湾是中国不可分割的一部分，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的企图和行径，坚定支持中国政府和平实现国家统一。

柬埔寨外交大臣布拉索昆表示，美方近日所作所为侵犯中国主权，违背自己所作承诺，加剧台海紧张局势，充分暴露了其言行不一的霸权行径。柬方支持中方维护自身正当权益，支持中方对美方挑衅行为作出坚决回应。

新加坡外长维文在东亚合作系列外长会期间同王毅国务委员兼外长会谈时称，新方一贯明确奉行一个中国政策，反对“台独”和任何改变现状的单边行动。

马来西亚总理对华事务特使张庆信发表声明称，希望西方国家不要采取双重标准看待台湾问题和乌克兰问题，一方面谴责及围堵俄罗斯，另一方面却在台海干涉他国内政。这一系列以“捍卫民主”为名、干涉侵犯他国主权的举措，有违国际法基本原则，成为反面典型。

实际上，不仅仅是东盟国家，国际社会有170多个国家以不同方式表达了对中方在涉台问题上立场的坚定支持，这同美方及支持美的少数国家相比，是有压倒性的优势。

《环球时报》记者：据报道，6日，联合国秘书长古特雷斯出席了在日本广岛市举行的和平纪念仪式。在仪式上，他呼吁拥核国家承诺“不首先使用核武器”，并强调“绝不容许”核战争。据联合国官员透露，这是首次有秘书长作此呼吁。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对古特雷斯秘书长呼吁有关方承诺“不首先使用核武器”表示赞赏。从拥有核武器的第一天起，中国就倡导全面禁止和彻底销毁核武器，始终恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国是五个核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。我们敦促其他核武器国家采取同样的政策，共同维护全球战略稳定、切实减少核战争风险。

路透社记者：圣文森特和格林纳丁斯总理今天在台北表示，中方军演不会阻止他访问朋友。你对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经阐明，中方军事演训公开、透明、专业，符合国内法、国际法和国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，对“台独”势力进行惩戒。国际社会绝大多数国家对此普遍予以理解支持。

至于你提到的有关人士言论，我要强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，无论谁以什么名目玩弄什么花招，都改变不了这一事实。坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。我们相信有关国家迟早会认清国际大势，早日作出符合历史潮流的决定。

《北京青年报》记者：6日，日本广岛举行仪式，纪念该市遭受原子弹轰炸77周年。日本首相岸田文雄在致辞中称，无论通往“无核武器世界”的道路多么崎岖艰险，日本都将一往无前，坚持“无核三原则”，通过不懈努力，实现我们理想中的“无核武器世界”。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。谈原子弹轰炸不能剥离当时特定的历史背景。日方只谈原子弹轰炸，丝毫未见对侵略历史的深刻反省，我不知道国际社会包括美国方面对此怎么看？

日本作为唯一遭受过核打击的国家，长期以国际核裁军与国际核不扩散领域的“模范生”自居，同样主张建立无核武器世界。但实际上，日本一直享受着美国的“核保护伞”，并反对和阻挠美国放弃首先使用核武器政策。日本国内一些政客甚至鼓噪与美“核共享”，声称美在日部署核武器不能成为禁忌话题。日本政府不仅纵容上述讨论，而且在向《不扩散核武器条约》十审会提交的报告中删除了“无核三原则”表述。人们不禁要问，日方究竟意欲何为？日方在核裁军与核不扩散问题上是否言行一致？

我们敦促日本作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国，切实履行核不扩散国际义务，严格遵守自身承诺的“无核三原则”，不得发展或引进核武器，以实际行动为实现“无核武器世界”作出应有贡献。

《北京日报》记者：近日，以色列同巴勒斯坦武装组织发生冲突，造成巴方大量人员伤亡。7日，双方在埃及斡旋下达成停火。中方对此有何评论？

汪文斌：日前，以巴冲突再起，造成巴方许多无辜平民伤亡，其中还包括儿童，十分令人痛心。中方坚决反对和谴责一切针对平民的暴力行径。目前，冲突双方在埃及斡旋下达成停火，我们对此表示欢迎，对埃及的斡旋努力表示赞赏。当前以巴停火局势依然脆弱，我们敦促有关各方特别是以方保持克制，遵守联合国有关决议，避免再度激化矛盾，维护以巴局势稳定。

以巴冲突反复上演，根本原因在于“两国方案”迄未落实，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。中方呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会，以“两国方案”为基础实现巴勒斯坦问题的持久、公正解决。中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，将继续为此作出不懈努力。

彭博社记者：周五中方宣布取消或暂停多个领域同美方的沟通合作。请问中美在哪些领域继续保持沟通渠道畅通？

汪文斌：对话沟通需要诚意。中方将继续就佩洛西窜台事向美方提出严正交涉，敦促美方认真反省、立即纠错，停止对“台独”分裂势力的纵容和支持，停止打“台湾牌”搞“以台制华”，当前尤其要停止颠倒黑白、倒打一耙、升级事态、扩大危机，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。

澎湃新闻记者：据报道，近日阿塞拜疆、亚美尼亚军队在“纳卡”地区接触线多次交火，造成阿方1人死亡，亚方2人死亡、多人受伤。中方对此有何评价？

汪文斌：我们注意到相关报道。阿塞拜疆和亚美尼亚都是中国的友好合作伙伴。我们希望双方遵守有关停火共识，避免局势进一步升级，通过政治对话化解矛盾和分歧。

路透社记者：据缅甸官方媒体报道，缅驻华大使不久前去世，中方是否了解这一情况？是否了解缅大使去世原因？

汪文斌：你提到的消息属实。苗丹佩大使2019年到任以来，积极推动中缅关系发展。我们对他突然辞世深表哀悼和惋惜，向他的亲属表示深切同情和慰问。中方就苗丹佩大使去世事同缅方保持密切沟通，将全力为缅方处理后续事宜提供便利。

《中国日报》记者：据报道，美国白宫发言人6日表示，中国在台海及周边的活动是改变现状努力的重大升级，是挑衅、不负责之举。中方对此有何评论？

汪文斌：美方的无理狡辩掩盖不了一个显而易见的事实，那就是：改变台海现状、推动局势升级的是美国，进行无理挑衅的是美国，不负责任的也是美国。

早在4个月前，中方就已通过各种渠道、各个层级反复向美方表明坚决反对佩洛西窜台的严正立场，指出此举将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，是美方挑衅行为的重大升级，表明中方绝不会坐视不理，告诫美方不要有任何幻想和误判，由此造成的一切后果完全由美方承担。中方可谓苦口婆心、仁至义尽。但美方对中方的劝阻和警告置若罔闻，一意孤行。正如王毅国务委员兼外长指出的，这次事件是美方一手策划和挑起的，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。美方挑衅滋事在前，中方正当反制在后，中方采取的反制举措旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法。美方在背离一个中国原则承诺的错误道路上越走越远，却指责中方升级局势，这完全是强盗逻辑。

必须指出，中方对佩洛西窜台予以坚决反制，不仅是维护自身主权和领土完整的必要之举，也是维护国际关系基本准则和二战后确立的国际秩序的正当之举。一个中国原则得到联合国和绝大多数国家的承认，已成为公认的国际关系基本准则，构成二战后国际秩序的重要组成部分。坚定维护一个中国原则，坚决反对虚化、掏空一个中国原则的行径，就是旗帜鲜明维护不干涉内政原则，维护尊重各国主权和领土完整的国际法准则。长期以来，美方打着民主、人权旗号肆意干涉发展中国家内政，发动军事干涉和侵略，是对地区和国际安全的最大威胁。我们坚决反对美方在台湾问题上挑衅滋事，就是对美国的霸凌霸道说不，就是维护台海和平和地区稳定，就是维护国际公平正义。

中方正当举措得到国际社会广泛支持。全球170多个国家已经表达了对中方维护自身主权、坚持一个中国原则立场的有力支持，同美方及其少数支持者相比，形成压倒性优势。美方若在台湾问题上肆意妄为，中国人民绝不答应，世界人民也不会答应。

(责编：崔译戈、杨牧)