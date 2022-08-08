新华社乌兰巴托8月8日电 当地时间2022年8月8日，蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔在乌兰巴托会见国务委员兼外长王毅。

赞丹沙塔尔请王毅转达对栗战书委员长的诚挚问候，预祝中共二十大圆满成功，钦佩中国共产党带领中国人民坚持正确发展道路、取得巨大发展成就。表示蒙中始终相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政。尊重彼此选择的发展道路，坚定支持彼此核心利益是蒙方“如山不动、如水清澈”的长期政策。双方团结抗疫，“羊来茶往”，展现了患难真情。蒙方高度重视借鉴中共治国理政经验，愿加强两国立法机构交往，为双方实现发展战略深度对接提供全方位支持，深化互信，巩固民间友好，增进互利互惠。

王毅转达了栗战书委员长对赞丹沙塔尔主席的亲切问候，表示黄金难买好邻居，赞赏蒙方坚定支持中方维护主权和领土完整，中国将永远是蒙古国可以安心的邻居和共同发展的伙伴，愿同蒙方继续相互尊重、相互支持。

王毅表示，中方赞赏主席先生亲自促成两国“羊来茶往”的友好佳话，这生动诠释了中蒙患难与共的深情厚谊和共同构建人类命运共同体的积极意愿。中方愿继续同蒙方深入对接发展战略，密切立法机构交往，夯实两国友好的社会基础。王毅介绍了中国全过程人民民主理念，指出中国共产党始终坚持人民至上，坚持理论创新，坚持自我革命，赢得人民广泛拥护支持，保持强大生机活力，表示中方愿同蒙方开展治国理政经验交流，推进各自民主政治建设进程。

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