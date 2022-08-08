新华社乌兰巴托8月8日电 当地时间2022年8月8日，国务委员兼外长王毅同蒙古国外长巴特策策格举行会谈后共同会见记者。

王毅说，时隔两年再次访蒙，见证了乌兰巴托的可喜变化，感受到草原大地的勃勃生机。作为友好邻邦，中国为蒙取得的快速进步感到由衷高兴，对蒙发展振兴充满期待。王毅介绍了此访期间双方达成的广泛共识。

双方都认为，面对当前复杂多变的国际地区形势，中蒙命运与共，前途相联，要做金不换的好邻居、同患难的好兄弟，共发展的好伙伴。

双方愿推进“一带一路”倡议同蒙“草原之路”、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙长远发展愿景的深入对接，打造推进双边关系发展的三大引擎。

双方重申相互尊重独立、主权和领土完整，在涉及对方核心利益问题上继续相互坚定支持。中方支持蒙维护稳定，聚焦发展，探索符合自身国情的发展道路。中方赞赏蒙方重申坚定奉行一个中国原则，反对在台湾、西藏、新疆、香港等事务上干涉中国内政。

双方同意加强边境合作，推动口岸能开尽开，铁路公路应联尽联，产业链供应链稳定畅通。此次双方签署甘其毛都口岸跨境铁路接轨方案备忘录将为帮助蒙扩大开放、强劲增长发挥重要作用。

双方同意推进经贸、投资、矿能、科技、农牧业等领域合作，打造基础设施、能源等重大示范性项目，致力实现两国协同发展、共同繁荣。

双方同意协调推进额尔登布仁水电站项目，加快解决蒙西部百姓用电问题。支持棚户区改造、污水处理厂、肉制品加工厂等民生项目尽快落地，更好惠及蒙人民。

双方将在植树造林、去荒漠化领域加强合作。中方赞赏蒙方“种植十亿棵树”计划，中方也已提出将在十年内植树700亿棵，愿相互支持，绿化共同家园，守护绿地蓝天。

双方同意持续抗疫合作，保护人民生命安全。增加两国直航，便利人员往来。支持蒙留学生尽早返华复课。加强青年交流、地方合作、夯实中蒙友好民意基础。

双方同意加强在国际地区事务中的协调，坚持真正的多边主义、开放的区域主义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，维护发展中国家共同利益，携手促进亚洲的发展繁荣，共同构建人类命运共同体。

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