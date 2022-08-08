新华社北京8月8日电 题：多国友好组织和人士谴责佩洛西窜访中国台湾地区 表示坚定支持一个中国原则

连日来，多国友好组织和人士致函中国人民对外友好协会或通过其他方式对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区予以严厉谴责，一致认为这一行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。这些友好组织和人士一致重申坚定支持一个中国原则，坚定支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的必要反制措施。

强烈谴责佩洛西窜访的挑衅行为

意大利中国友好关系协会主席玛利亚·莫莱尼表示，该协会对佩洛西窜访中国台湾地区这一行径表示强烈谴责。美国不仅给亚洲制造问题，也给全世界制造巨大麻烦。佩洛西的举动危害地区稳定，充分显示出美国政治中存在的乱象。

哥伦比亚中国友好协会发表题为《对中国的挑衅，危及世界和平》的声明，表示佩洛西窜访中国台湾地区是不负责任的行为，危及亚洲和世界的和平与稳定。佩洛西为“台独”分裂势力打气撑腰，绝不是小事，更不应该当作个人私事。

萨尔瓦多中国友好协会主席马努埃尔发表声明，强烈谴责和抗议佩洛西窜访，认为这一行径是对中国主权和领土完整的挑衅，严重违反一个中国原则、中美三个联合公报规定和联合国大会第2758号决议，践踏了国际法和国际关系基本准则。

斯里兰卡中国协会执行主席吉尼斯·德席尔瓦强烈反对和谴责佩洛西窜访中国台湾地区。德席尔瓦表示，美方错误行径是对中方的公然挑衅，不仅违反了联合国宪章和联合国有关决议，也违反了国际社会普遍认可和接受的一个中国原则。

加纳中国友好协会秘书长本杰明表示，佩洛西窜访是对国际关系基本准则的公然违背。美国应尊重中国核心利益，不应向“台独”分子发出错误信号。

印度中国友好协会秘书长、卡纳塔克邦印中友协主席巴斯卡兰代表印中友协强烈谴责佩洛西窜访及美国对中国内政的干涉。他强调，美国控制全世界的图谋不会得逞。

太平洋中国友好协会秘书长安东尼·莱昂撰文说，佩洛西窜访违背了1971年联合国大会通过的有关决议，展现了美国外交的丑陋嘴脸，以及对其他国家主权的公然漠视。

土耳其中国商业促进友好协会主席阿德南·阿克菲拉特发表声明，谴责佩洛西窜访严重侵犯中国主权和领土完整。美国再次向世界表明它是一个言而无信的国家。

哈萨克斯坦中国研究中心批评佩洛西窜访对地区安全局势的危害，指出窜访不会改变中国实现统一这一不可逆转的历史进程。

坚定支持一个中国原则

俄罗斯中国友好协会主席梅利尼科夫在俄国家杜马官方网站发文重申坚持一个中国原则，指出佩洛西窜访是冒险和不负责任的行为，是美方破坏全球局势稳定的又一例证。

阿拉伯中国友好协会联合会发表声明，重申阿拉伯人民始终坚定支持一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对一切利用台湾问题破坏地区安全和稳定的图谋和挑衅行为。

泰中友好协会会长功·塔帕朗西表示，泰中友好协会和泰国政府始终坚持一个中国原则，世界上只有一个中国，就是中华人民共和国。

泰中文化经济协会副会长蔡百山撰文指出，佩洛西窜访违反了国际社会公认的一个中国原则，破坏了全球和平稳定，国际社会绝不接受。

突尼斯中国友好协会主席热巴利发表声明，强调一个中国原则是国际社会的普遍共识。任何国家都不会允许别国肆意侵犯自己国家的主权和领土完整。佩洛西窜访将对中美关系造成破坏，也将对国际关系基本准则造成损害。

白俄罗斯中国友好协会副主席格里什克维奇撰文批评佩洛西窜访，并表示白俄罗斯坚定支持一个中国原则，一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。

尼加拉瓜中国友好协会主席梅尔卡多表示，坚定支持一个中国原则。佩洛西窜访严重违反一个中国原则和联合国大会第2758号决议，侵犯中国主权和领土完整，干涉中国内政。

坚决支持中方捍卫国家主权和领土完整

斯里兰卡中国友好协会发表声明指出，斯中友协坚决支持中国采取一系列反制措施。美国及“台独”分子必须意识到，中国完全统一不可阻挡。

斯里兰卡中国社会文化合作协会主席英德拉南德·阿贝塞克拉强烈反对和谴责佩洛西窜访，表示斯中社会文化合作协会坚定支持中国政府和人民维护国家主权和领土完整的立场，支持中国早日实现统一。

佛得角与中国友好协会发表声明，坚决反对并强烈谴责美方挑衅一个中国原则的行径，反对任何侵犯中国主权和领土完整的言行，坚定支持中国维护核心利益，坚定支持中方为维护国家主权和领土完整所采取的行动。

伊拉克中国友好协会主席海德尔·鲁拜伊发表声明，对佩洛西窜访表达强烈愤慨，表示台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，该协会支持中国政府和人民维护主权和领土完整的努力。

埃及中国友好协会副会长希夫尼接受采访时表示，佩洛西窜访是一场彻头彻尾的闹剧，向“台独”分裂势力发出错误信号，人为制造不稳定因素，这是不可接受的，中国有权采取反制措施。

摩洛哥中国友好交流协会会长哈利勒表示，佩洛西窜访将对台海地区稳定造成严重后果，该协会对此表示强烈谴责，并坚决支持中国政府和人民捍卫中国主权和领土完整。

(责编：袁勃、胡永秋)