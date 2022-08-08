人民网约翰内斯堡8月8日电 （记者邹松）8日，中国驻南非使馆发言人就美国国务卿布林肯访问南非期间发表的涉华言论答记者问。全文如下：

问：美国国务卿布林肯在访问南非期间表示，佩洛西访台事件的核心问题是中方对美国会议员的“和平访问”反应过度。对于这次“和平的访问”，中方却回之以军事演习。请问使馆对此有何评论？

答：佩洛西是现任美国国会众议长，也是美国总统第二顺位继承人，她以任何形式、任何理由在任内任何时间赴台活动，都是对美国政府承诺的一个中国政策的严重违背，都是升级美台官方往来和实质性关系的重大政治挑衅。佩在美海军舰艇护航下乘军机访问，其本人也承认是一次正式访问。美方“非官方访问”“和平访问”的说法实在是自欺欺人、荒谬可笑。

佩洛西窜台严重侵犯中国主权，严重干涉中国内政，严重违背美方所做承诺，严重危害台海和平稳定。中方早已明确表明坚决反对佩洛西窜访中国台湾的严正立场，并强调如若美方一意孤行，由此造成的一切后果由美方全部负责。事实是美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后，所谓中方反应过度完全是颠倒黑白、倒打一耙。

中方采取的一切反制行动都是正当必要的，也是恰当的。中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事反制行动，是震慑“台独”分裂势力，维护国家主权和领土完整的必要和正当举措。中方有关部门已事先发布安全提醒和航行警告，有关做法符合国内法、国际法和国际惯例。同时，中方公布一系列针对美方的反制举措，包括对佩洛西本人及其直系家属的制裁。美国作为明知故犯的挑衅者和这场危机的肇事者，佩洛西作为麻烦的制造者，应该也必须为此承担全部责任。

中方有关举措也是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。如果中国不对美方不负责任的挑衅行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整等联合国宪章宗旨和国际关系基本准则就将沦为一纸空文，占世界人口80%以上的广大发展中国家将随时可能成为下一个目标。

这实际上是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争，世界人民对此看得一清二楚。正因为如此，迄今已经有170多个国家发出正义声音，重申坚持一个中国政策，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。这充分体现了得道多助、失道寡助，公道自在人心。

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