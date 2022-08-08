人民网北京8月8日电 （记者韩硕）由尼泊尔驻华使馆主办的“尼泊尔登山与徒步旅游”活动7日晚在京举行。此次活动旨在向中国登山爱好者推介尼泊尔登山和徒步旅行体验，来自中国文化和旅游部、中国探险协会、国际山地旅游联盟、中国登山协会、中国产业海外发展协会、尼泊尔登山协会、尼泊尔旅游和旅行社协会的中尼代表出席。

据悉，此次“尼泊尔登山和徒步旅行”活动是为庆祝中国和尼泊尔建交67周年所举办的系列庆祝活动之一。与会嘉宾认为，探险项目是两国友好交流的平台以及人民友好交往的纽带。此次活动将进一步促进中尼两国的民间合作。

活动上，尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔为此前曾成功登顶珠峰的中国登山者代表授予证书和哈达，向中国登山者勇于征服珠穆朗玛峰表示敬意和祝贺。“你们在加强和深化尼泊尔和中国之间的社会文化和人民之间的关系方面发挥着至关重要的作用。”

比什努·施雷斯塔在致辞中表示，尼泊尔和中国山水相连，和睦相处，两国关系丰富多元。尼中两国睦邻友好关系历史悠久，两国相互信任、相互理解。尼泊尔承诺将继续和中方共同努力，发展可持续的山区旅游业，创造可持续的未来。“我们需要多方协调、协同合作，分享我们的技能、知识和经验，共同守护我们宝贵的山脉、生物多样性和生态系统，促进尼泊尔的登山和徒步旅游。”比什努·施雷斯塔说。

此外，来自中国的登山者代表分享了去尼泊尔登山和徒步旅行的故事和感受。中国登山家夏伯渝表示，四次到尼泊尔攀登珠峰的经历让他对尼泊尔丰富的高山资源，美好的旅游环境以及民族文化印象深刻。“中尼两国有着源远流长的兄弟友情。作为一个登山人，我对中尼两国在登山运动方面的合作与兄弟般的情谊有深刻体会。希望中尼两国登山者之间的友谊不断发展，永世长存”。

来自中尼两国的行业代表介绍了目前尼泊尔登山与徒步旅游业的发展现状。中国探险协会主席韩勃表示，中国和尼泊尔两国的友好关系是睦邻友好的典范。未来，中尼双方将加强合作，中国探险协会与尼泊尔登山徒步协会计划签署战略合作协议，为中国游客去尼泊尔旅游、登山、探险开辟绿色通道，方便中国游客赴尼泊尔旅行、探险。

据介绍，尼泊尔境内有包括珠穆朗玛峰、洛子峰在内的八座海拔超过8000米的山峰，该国独特的自然风光和丰富的传统文化享誉世界。目前，成都和昆明直飞加德满都的航班已经开通，中国其他城市赴尼泊尔的直飞航班也将逐步恢复。

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