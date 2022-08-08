中新网8月8日电 (记者 孟湘君)打蛇打七寸！8月5日，针对美国国会众议长佩洛西窜台的恶劣挑衅行径，中方宣布，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

铤而走险的佩洛西，将越来越强烈地感受到自己莽撞恶行所招致的严重后果。

这场政治豪赌，她还输得起吗？

【最看重的票：钞票】

佩洛西政治生涯中最看重的，是她手里的三张票：钞票、选票、空头支票。前两张票为自己及家族谋利，后一张票用来忽悠全世界。

1963年嫁给旧金山投资银行家族的保罗·佩洛西后，改随夫姓的南希·佩洛西，逐渐成为美国最富国会议员之一。佩洛西本人年薪约22万美元，其家庭净资产到2021年底已超1.71亿美元。

佩洛西丈夫保罗虽是“背后的男人”，但他纵横股市，获名“国会山股神”。2020年，佩洛西一家投资回报率高达56%，而“股神”巴菲特才26%。保罗似乎“开了天眼”，每次投资都精准赶在美政府释放行业利好消息前。

佩洛西一家买了特斯拉股票，美政府就宣布要用电动汽车取代65万辆燃油车。

保罗投资互联网巨头亚马逊后，美国防部就“恰好”取消微软100亿美元云计算合同，利好竞争对手亚马逊的股价。

美国会给美国半导体行业520多亿美元补贴的《芯片和科学法案》表决前，保罗就大量购入半导体巨头英伟达的股票。

保罗真能“神机妙算”？虽然佩洛西否认搞内幕交易，但美联储前副主席费舍尔等人指出，其实这都是她吹的“枕头风”。

美国对认定内幕交易者处罚严厉，最高或判10年以上有期徒刑，但一涉及佩洛西这样的国会议员时，诉讼往往不了了之。这其中，金钱起到的作用不言而喻。

引人注意的是，佩洛西窜台期间，专程与台积电董事长谈芯片问题。作为美国众议长，佩洛西为推动《科学与芯片法案》落地费尽心机，此次不仅是配合上演将台积电产业链迁移到美国的戏码，试图让美国垄断芯片研发制造，更是为给“自家人”——丈夫和民主党谋取利益。

美国前总统特朗普就认为，“疯狂的南希横插一杠”，背后“可能存在经济动机”。

此外，佩洛西这样的美西方政客窜台，背后潜藏着一条以金钱换取政治利益的产业链。台媒等此前曝出，民进党当局用纳税人的钱支付美国游说公司或个人，以游说和公关美政府高官、国会议员，促成美政客窜访“挺台”，一环环相互勾连。

美前国务卿蓬佩奥窜台时，就被曝收取15万美元“好处费”，岛内民众和媒体人对此嘲讽，这些美国政客“不是爱台湾，而是爱台币！”

此次促成佩洛西窜台的关键人物之一，是美国民主党资深政治人士、曾任美众议院多数党领袖的迪克·盖哈特。

佩洛西是民进党当局锁定的重点游说对象，盖哈特拿着民进党当局2.2万美元的月薪，主攻佩洛西。

美国国际政策中心发表的调查报告显示，盖哈特接触佩洛西本人及其幕僚多达18次。盖哈特成了进入政商“旋转门”的掮客，用人脉关系赚取真金白银，这也是蓬佩奥、佩洛西之流下台后的一种选择。

不过，看看如今的蓬佩奥，2021年遭中方制裁后，财路断了不说，工作也不好找，只能去一家反华智库谋差事。

中方此次制裁佩洛西及其直系亲属，大有深意。香港《大公报》等透露，佩洛西丈夫、儿子靠基金投资中国内地、香港等地资产，丈夫保罗创立的一家环球投资公司旗下基金半数涉中企。而该基金经营者是民主党金主，一旦被制裁，不仅影响民主党政治捐款来源，整个佩洛西家族也休想在华捞油水了。

钻进钱眼里的佩洛西，真正被戳到了痛处！

【最想要的票：选票】

以高起点进入政坛的佩洛西，所作所为却令人不齿。90年代，首任国会议员的她就成立了所谓“中国工作小组”，还试图将所谓“人权问题”与贸易问题挂钩，要求取消中国最惠国待遇，向国会和时任总统老布什提交对华强硬法案。

2008年1月，68岁的佩洛西成为首位美国女性众议长和美总统第二顺位紧急情况继承人。众议院掌管着政府“钱袋子”，佩洛西一跃成为华盛顿“最有权势的女人”。

这一年，从中国申奥时期起就试图阻挠的佩洛西，打着人权幌子，煽动抵制北京奥运会，对时任美总统小布什施压。从老布什到小布什，都被佩洛西得罪，小布什批判她是“国家安全的灾难”。

2022年北京冬奥会召开之际，佩洛西又要求发起“外交抵制”。

在武器销售、西藏、新疆等问题上，佩洛西屡次大放厥词。2019年，她将乱港分子的街头暴行形容为“美丽风景线”，鼓动美国会炮制涉港法案，却在2021年谴责冲击美国国会山，打砸自己办公室的人是暴乱分子。

佩洛西的双标和反华，不光是自身政治理念使然，更与美国国内政治环境有莫大关系。近些年，“逢中必反”在美国政坛似乎已成为一种“政治正确”，佩洛西本人也将此当作吹嘘的资本，号称“在批评中国上，我排第二，没人敢排第一”。

佩洛西不是第一次打“台湾牌”了，但非要选在此时冒天下之大不韪执意窜台，说到底还是出于一己之私。

美国11月中期选举决战临近，佩洛西主动对华挑衅，期望为选情低迷的民主党抢回一些选票。但即便民主党保住众议院多数，已82岁的佩洛西也将不再出任众议长，对权力的极度迷恋让她不甘就此谢幕，有意在中期选举中谋求第19次连任众议院议员。

这回窜台，佩洛西有意累积自己的“政治遗产”，搏一把“擅斗、强硬”的名声，但这种做法，却建立在干涉别国内政、制造矛盾冲突的基础上。

佩洛西狠辣、挑衅的行事风格早已有之，2020年，其在时任总统特朗普发布国情咨文后，当众撕毁国情咨文副本，完全不给特朗普面子，之后还发起对特朗普的弹劾，令对方对她恨之入骨。

到了拜登上任后，佩洛西的举止愈发怪异。2022年3月，拜登发布国情咨文时，坐在他身后的佩洛西突然站起，面带微笑地看向一边，双手攥成拳来回搓动。网友吐槽称，“这是嗑药了，还是喝高了？”

美国国会高高在上的领导者、华盛顿政治精英，竟是这幅模样，民众怎么会不为自己的国家担忧？

2021年的民调显示，53%受访美国民众对佩洛西持负面看法，加上一家人丑闻频出，佩洛西的民意基础越来越脆弱，无怪乎她要靠出格博出位。

【最滥用的票：“空头支票”】

美国作家托马斯·弗里德曼在《纽约时报》的专栏中批评佩洛西鲁莽、危险、不负责任，佩洛西窜台“纯粹是象征性的”，“不会带来任何新的东西，也不会让台湾更安全或更繁荣”。

佩洛西却冠冕堂皇地声称，自己是为了表明美国“不会放弃对台湾的承诺”，与台湾“站在一起”。

美国到底给了台湾什么样的“承诺”？大体上，佩洛西指的是美国1979年通过的所谓“与台湾关系法”，该法违反中美建交公报和国际法原则，是美国发起对台军售和干涉中国内政的一个幌子，中方从未承认该法的有效性。

佩洛西开的是不是空头支票，民众最清楚。台湾地区网络民调显示，76.4%的受访民众对佩洛西“保障台湾民主”的承诺，缺乏信心。

佩洛西窜台前及在台期间，岛内不少民众还自发抗议，称其是“战争贩子”，要求她“滚回去”。

空头支票是佩洛西常用的一个把戏，只为其政治需要服务。比如她曾说要和乱港分子“站在一起”，在乌克兰问题上，她也用了同样的话术。

佩洛西曾表示自己力挺乌克兰，敦促泽连斯基政权不要“屈服于俄罗斯的霸凌”，声称会“一直站在你们这边”。然而在展现对乌克兰的支持时，她连对象都没弄清楚，错把乌克兰说成了匈牙利。

近期，美国众议员玛乔丽·格林连发五篇推文批判佩洛西，称她拒绝解决美国国会骚乱事件、拒绝化解边境危机、拒绝保护儿童。“美国人对这样一个沉迷于一己私利的人感到厌倦”，格林指出。

8月4日，中国外交部发言人华春莹回应记者提问时表示，我们经常听到美国政客说要和谁站在一起，但历史和事实已经反复证明，美国政客宣称与谁站在一起，就会把混乱和灾难带向哪里。

看看当年的伊拉克、叙利亚、利比亚、阿富汗，再看看佩洛西曾说过的要站在一起的“美丽风景线”和那些“港独”分裂分子们，都是什么下场？(完)

(责编：贾文婷、徐祥丽)