海外网8月8日电 美国再现“血腥周末”。据美国全国广播公司、美国国家公共电台等媒体报道，当地时间5日晚至7日，全美多地爆发枪击案，至少数十人中枪、十余人死亡。仅在芝加哥市，48小时内就有至少50人中枪，其中6人死亡。

当地时间5日晚，新墨西哥州阿尔伯克基市发生枪击案，一名25岁左右的男子中枪身亡。枪手仍在逃，警方悬赏1.5万美元（人民币约合10万元）鼓励民众提供相关线索。当天早些时候，俄亥俄州巴特勒镇多个地点发生枪击案，4名受害者当场死亡。枪手在作案后逃逸，美国警方于6日晚10时左右在堪萨斯州逮捕了嫌疑人史蒂文·马洛因，案件正在进一步调查中。

当地时间7日，俄亥俄州辛辛那提一家酒吧外发生枪击事件，枪手扫射人群造成至少9人受伤。辛辛那提警察局表示，尚不确定是否只有一名嫌疑人，正向目击者征集信息并推进调查。除了该起枪击案，同一天辛辛那提市中央商务区也发生了另一起枪击案，导致2人受伤。

7日下午，密苏里州堪萨斯城郊区也发生一起枪击案，2名青少年丧生。当地警方称，警察抵达枪击案现场时，发现2名青少年已中枪，其中一人当场死亡，另一人不久后在医院不治身亡。当天下午，一名嫌疑人在堪萨斯城自首。

芝加哥警方7日表示，该市本周末发生一系列枪击事件，造成6人死亡、至少44人受伤。该市第一起枪击事件发生于当地时间5日晚6时19分左右，一名22岁的男子在南罗威12800街区遭枪击，身体多处受伤，之后被送医，目前情况稳定。最新一起枪击案发生在7日5时左右，一名男子背部中三枪后，自己走去医院就诊，他没有透露枪击事件细节，警方已经介入调查。（海外网 姚凯红）

(责编：贾文婷、徐祥丽)