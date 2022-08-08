近期，美国新一季度经济数据出炉，第二季度GDP按年率计算下降了0.9%，继第一季度同比下降1.6%之后再次萎缩。美国媒体分析认为，连续两个季度的负增长意味着美国经济走向了“技术性衰退”。

《华盛顿邮报》不禁问道，“美国的衰退，真的只是技术性的吗？”

答案恐怕并不那么简单。

作为冷战后世界上唯一的超级大国。美国现在掌握着全球三大霸权：军事、货币和科技。

而在本周，美国一系列煽风点火，破坏地区稳定，挑起地区紧张局势的行为，进一步暴露了美国试图通过霸权行径来掩盖国内重重危机的企图。

房间里的大象——经济衰退

“房间里的大象”，这句话出自1814年俄罗斯作家伊万·克雷洛夫的一则寓言。

一个人兴冲冲参观完博物馆，对细小的昆虫如数家珍，但对大厅里的大象却视而不见。

克雷洛夫借此讽刺当时西方国家对俄罗斯的持久慢待和偏见。

而与“房间里的大象”相对应的，则是《皇帝的新装》里那个说出真相的孩子。

7月28日，一只大象终于被纽约市长从背景板上揪出来，它的名字叫“经济衰退”。

当天亚当斯在参加非营利组织“好客计划”的活动时说：“华尔街正在崩溃。我们处于经济衰退之中。”

然而，当亚当斯被问到是否认为拜登政府对经济衰退的看法错误时，他又似乎刻意收回了自己先前所说的话，转而说了一番“政治正确”的言论：“我们会复苏的。总统会决定我们所处情况的官方说法，我跟随总统的领导，相信总统。”

美国总统、财政官员发言“灭火”稳定民心

而刚结束新冠阳性隔离的美国总统拜登也安抚民众：“我没事，我很好”。

美国总统 拜登：首先，我们的就业市场创下了历史新高。今天的失业率是3.6%。自我出任总统以来，我们已经创造了900万个新工作岗位，企业正在以创纪录的速度在美国投资。

除了拜登，美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔也纷纷站出来“灭火”，稳定民心。

美国财政部长 耶伦：真正的经济衰退是广泛的经济疲软，我们现在并没有看到这样的情况。

美联储主席 鲍威尔：我不认为美国目前陷入了衰退，理由是我们太多经济领域都表现太好了。

福克斯新闻称，民主党人“重新定义了经济衰退”，以掩盖自身过失。

然而，这次被“重新定义”的“技术性衰退”究竟是多年前乔布斯发布的苹果手机那样充满创造性的“好东西”，还是20世纪30年代大萧条那样的“痛苦记忆”。

曼哈顿研究所经济学家布莱恩·里德尔坦承，这场讨论本身就极具政治色彩。

“这实际上只是一场关于标签的辩论，这对于政治宣传，以及最终的政治遗产很重要。拜登不希望看到自己被贴上经济陷入衰退的标签。”

面对经济衰退 普通民众深有体会

事实上，不论官方如何洗白，普通民众的切身体会都是具体而真实的。

纽约居民 维达尔：我有孩子，我们不知道如果我们从这里被驱逐出去的话，能否为孩子们找到一个新家。

15年前，维达尔从拉美来到纽约，在曼哈顿从事导游工作，一家四口生活虽算不上富裕，但还算安稳。2020年，新冠疫情暴发后，游客锐减，维达尔一夜之间失业了。

纽约居民 维达尔：没有游客，没有旅游的人，我完全失去了收入。

祸不单行的是，近两年纽约的房租也不断上涨。今年2月，维达尔收到通知称，他们所租住的房屋租金要从1100美元涨到1900美元。

纽约居民 维达尔：我非常害怕，因为房租涨了近一倍，很明显，我们负担不起。

据美国广播公司报道，从2021年6月到2022年6月，纽约一居室的租金上涨了约41%。

在福克斯新网看来，美国抵押贷款利率的持续飙升阻碍了全美房地产销售，进而导致房屋租金成本升高。

纽约便利店老板：基本上，物价每周一涨，一直在涨，短期内看不到下跌迹象。

纽约市民：这家餐馆的菜涨价了，汽油涨价了，所有的东西都涨价了。

如今，在纽约买一盒售价不到2美元的午餐肉或金枪鱼罐头可能都不那么容易了。

7月30日，美国《纽约邮报》报道称，由于纽约市面临严重的通货膨胀和犯罪问题，像午餐肉和金枪鱼罐头这样廉价的罐头食品都被商店装在塑料盒里锁起来以防止被偷。

对此，《纽约邮报》评论称，“国家危机就在小小的罐头盒里。”

新闻主播：汽油、租金、食物和其他所有东西的价格都高出了天际，而且目前还看不到尽头。总而言之，消费价格正在以40多年来最快的速度攀升。

一份最新民调显示，近94%的受访者担心通胀问题，其中62%的受访者认为美国面临的最大问题是通胀。

这对新婚夫妇刷信用卡办了婚礼，婚后不得不长时间节衣缩食，以偿还15000美元的信用卡债务。

美国科罗拉多州居民：我们希望能买个房子，我们还没有房子。我们三十多岁了，但还是很难。之前我们认为可能会很容易就把信用卡还清了。

通胀加剧引发连锁反应 美国人债务水平飙升

纽约联邦储备银行发布的最新数据显示，随着通胀的加剧，截至今年6月底，美国家庭债务总额达到16.15万亿美元，比去年同期增加了3120亿美元，房贷、车贷和信用卡欠款都在上升。另有数据显示，美国人第二季度信用卡欠款增加460亿美元，较上年同期增长13%，创下20多年来的最大同比增幅。

分析人士警告称，次级贷款和低收入借款人的违约率正在上升。美国全国广播公司分析指出，房屋交易暴跌、物价迅猛增长，经济学家警告称美国经济将面临衰退，而美联储正拼命试图用更高的利率来扑灭通胀的火焰，这就使得家庭和企业的借贷成本更高。

7月27日，美国国会预算办公室（CBO）发布数据显示，美国联邦政府债务规模今年预计将达国内生产总值的98%，并在2051年攀升至GDP的185%。分析指出，高额的债务将拖缓经济增速、提高财政危机风险。

最新民调显示，74%的美国选民认为通胀问题是中期选举中“非常重要的”议题，也是他们眼下最为关心的问题。

《华尔街日报》研究发现，自二战以来，美国的每次通胀都伴随着GDP下降和失业率上升。

《华尔街日报》高级编辑 希尔森拉特：对多数美国人来说，你什么时候能感受到衰退，当你开始担心自己的工作的时候。

高涨的就业需求与大规模裁员浪潮

然而，2022年的这次“收缩”却有点反常。

今年6月， 美国劳动参与率为62.2%，降至40年来最低值。而反观职位空缺率则居高不下。

《华尔街日报》高级编辑 希尔森拉特：约有1100万个工作岗位招不到人。现在换个角度来看，如果你回顾一下2019年，当时的经济被认为异常强劲，空缺职位约700万个，然而我们现在谈论的是经济衰退。我们的就业机会竟然比上次经济扩张的高峰期还要多400万个。

实际上，正是极低的失业率和很高的职位空缺率，成了拜登政府否认“衰退”的主要理由。

不过，《华尔街日报》指出，这种现象的出现有其特殊原因，且并不可持续。

《华尔街日报》高级编辑 希尔森拉特：我们有数百万婴儿潮一代退休，所以没有那么多人工作。还有一个情况是，受疫情防控期间刺激措施的影响，人们对商品和服务的需求很强。因此，劳动力短缺和强劲需求的结合，创造了这个非常强劲的就业市场。

另一方面，在高通胀与高利率环境的持续冲击下，近期科技公司的裁员潮仍在持续。

统计数据显示，截至7月底，美国科技行业已有超过3.2万余名员工在今年的大规模裁员潮中遭到解雇。其中，初创科技企业受到的影响与打击尤甚。

科技巨头甲骨文宣布，计划在全球范围内裁员数千人，从而削减近10亿美元左右的成本；

加密货币交易平台Coinbase表示，将放慢招聘速度，取消了已给出的录用机会，并宣布解雇员工约1100余人；

今年6月，特斯拉首席执行官马斯克表示，将暂停招聘并裁员10%，因为他对经济有一种“超级糟糕的感觉”；

此外，微软、谷歌、苹果和奈飞等大型科技巨头也纷纷推进了裁员计划或放缓招聘。

罕见的高通胀不仅让美国人苦不堪言，也迫使全世界为美国政策的失误买单。

《政客》杂志直言，随着美国央行提高利率，全世界都感受到了压力。

7月26日，国际货币基金组织发布的最新一期《世界经济展望报告》，评估了发达经济体加息对新兴市场和发展中经济体的影响。

报告警告称：

“借贷成本增加、信贷流动下降、美元走强、经济增长放缓，将让更多国家陷入困境。”

——国际货币基金组织

国内问题层出不穷 “美国梦”瞬间破碎

进入8月，美国中期选举也正式进入3个月倒计时，除了糟糕透顶的经济。

与之相伴的是与枪支、种族歧视、分配不公并列的移民问题。

当这些“房间里的大象”排队走来时，“美国梦”瞬间破碎了。

7月24日凌晨，一艘载有海地非法移民的船只在巴哈马附近海域翻覆，至少17人死亡。这艘船只的目的地是美国佛罗里达州的迈阿密。

6月27日，在美国得州圣安东尼奥市一辆被遗弃的卡车里发现至少53具遗体。这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。

7月中旬，三名墨西哥籍遇难者的遗体被运回他们的家乡。

这三名遇难者都是年轻人，其中贾艾尔20岁，米萨尔和约瓦尼只有16岁。他们的家人表示，孩子们当初是为了实现“美国梦”才登上这辆死亡列车，没想到酿成如此“人间惨剧”，留给父母的是长久的“噩梦”。

移民问题引发新一轮党争

值得一提的是，6月28日惨案发生后，得州州长阿博特做的第一件事是甩锅给民主党总统。

“这些死亡都是拜登造成的，是他致命的开放边界政策的结果。”

第二天，阿博特宣布升级边境管控，调遣州警以增设公路检查站，专门检查大型车辆。

美国得州州长 阿博特：得州公共安全局将立即实施 更严格的检查站检查 策略， 将重点检查像这次死亡卡车， 这样的大卡车。

在美国一些评论人士看来，两党的政治争斗使边境成为“昂贵的竞选道具”，非法移民沦为了“政治棋子”。正如美国专栏作家胡利奥·里卡多·瓦雷拉所言，美国移民问题因政治目的而被操纵，这使得民主党的选情告急。

哥伦比亚广播公司新闻战场追踪器（CBS News Battleground Tracker）的模型近日显示，如果11月的中期选举在今天举行，共和党将在众议院赢得25个席位的优势。

该民调数据分析，共和党将赢得230个席位，民主党人持有205个席位。而众议院的多数席位只需要218个。

两党缠斗的背后，则是本届政府和国会糟糕的政绩表现。

支持率降至最低点 美政客急于推卸责任

而据盖洛普最新民调显示，今年7月，拜登支持率自上任以来首度跌破40%，创下职业生涯最低值。

5月，盖洛普民调显示，目前美国国会的民众支持率为18%，是自1974年以来的最低点。

该民调机构在报告中指出：“2022年很有可能是共和党迎来压倒性胜利的一年。民主党在国会的控制权正在面临一个非常不乐观的环境。”

分析预测，届时民主党至少会失去众议院，甚至可能失去参议院。《华盛顿邮报》爆料说，已成为众矢之的众议院议长佩洛西很可能在2022年11月8日中期选举之后“下台走人”。

也正是在这样的大背景下，国会山政客急于推卸责任。

正如2020年疫情开始时，焦头烂额的特朗普政府把“中国标签”放在被称为“谎言文件夹”的问答手册的显著位置。

8月2日，美国众议院议长佩洛西不顾中方强烈反对，窜访中国台湾地区，成为25年来第一位窜台的美国众议院议长和最高级别的美国政治人物，上演了一出美国蓄意挑衅玩火、试图搞乱世界、从中渔利的丑剧和闹剧。

正如国际政治学者米尔斯海默所警告的那样，一个大国不会以牺牲生存目标换取任何其他目标的实现，包括繁荣。

维护国家主权和领土完整正是大国生存的底线。

但如今，一些美国政客却以一己之私利不断试图触碰和挑战这一底线，结局肯定是搬起石头砸了自己的脚。

“华盛顿之狼”

“华盛顿之狼”，这是一年来美国媒体给美国众议院议长佩洛西起的绰号。

它并非来源于格林童话中的“狼外婆”。而是来源于美国人熟知的“华尔街之狼”贝尔福特。乔治·贝尔福特，在上个世纪末靠内幕交易和“割韭菜”发家致富，最终被捕入狱。

美国联邦调查局特工格柯乐曼曾给“华尔街之狼”下定义说：“一个杰出的煽动者，能用花言巧语控制身边的每个人。”

媒体注意到，就在美国经济陷入衰退，普通民众的财富被华尔街大鳄“割韭菜”的时候，佩洛西夫妇的净资产却从2020年，也就是疫情初起时开始飙升，到2021年底已经超过1.71亿美元。

据“美国政治捐献数据库”统计，2021年，佩洛西一家的投资回报率在所有议员中位居第二，高达56.15%，是致力于价值投资、而不主张“投机”的“股神”巴菲特回报率（26%）的2倍。

耐人寻味的是，佩洛西丈夫保罗的精准投资时机，往往在美国国会通过议案，大把撒钱之前。公众怀疑这位“国会山股神”一家是否得到了某些“内幕消息”。

佩洛希：因为这是一个自由市场，这是自由市场经济，人们可以随便参与。

佩洛西丈夫酒驾事件引发特权质疑

佩洛西声称自己并不懂投资，全是投资家丈夫保罗在打理。但近期保罗也遇上麻烦。

2022年5月28日夜，保罗·佩洛西在加州纳帕县扬特维尔的私人庄园举办小型晚宴。之后，驾驶一辆保时捷轿车与一辆吉普车相撞，严重伤害了对方。

法庭文件显示，当警察要求出示证件时，两眼通红、满口酒味的保罗第一时间把写有自己大名的驾照和一张并没有真实署名的“加州公路巡警1199终身会员金卡”塞给警官。

这张金光闪闪的卡片对佩洛西一家并没啥稀奇，但对普通公路巡警家属来说，却可以凭借会员资格获得梦寐以求的大学奖学金，似乎暗示了很多东西。

福克斯电视台主持人沃特斯直言，“这画面太美，不敢看”。

随后，警察又给了保罗至少2个小时的“醒酒时间”才进行酒精检测。结果显示，每100毫升血液中酒精含量82毫克。按照加州法律，超过80毫克就属于酒后驾车。警方随后又检测出保罗体内含有某种“药物”成分，但第二天一早，保罗在缴纳了5000元保释金后获释。

麦克纳尼 前白宫新闻秘书：佩洛西丈夫的“警察特权卡”：一种享有特权的生活，就是这个样子，这也是美国人所鄙视的。这不是财富，却以一种虚伪的方式使用它，完全违背了普通美国人的运作方式。

8月1日，加州纳帕县地区检察官表示，保罗·佩洛西将于8月3日上午被传讯。但审理法官被火速替换成民主党的铁杆支持者，一位毫无办案经验的新人。

8月3日，保罗并没有按规定出庭。此前的7月份，保罗被拍到无视保释令，到意大利海滩度假。

1500名愤怒民众给警方打电话，纷纷谴责佩洛西一家。

“双标”的美国政客

与之对照的是，同样是8月1日，曾参与国会山骚乱的美国得克萨斯州男子盖伊·雷菲特以妨碍司法公正等罪名被判处7年零3个月监禁的“重罚”。

盖伊·雷菲特的家属：这就是政治迫害……所以醒醒吧，美国，这不仅仅是关于盖伊·韦斯利·雷菲特（一个人）的事。

尽管骚乱参与者罪有应得，但也引起美国民间的争议。

7月24日，美国芝加哥大学政治研究所的民意调查报告《我们岌岌可危的民主》显示，超半数民主党人和约三分之二的共和党与独立派人士相信“美国政府是腐败的”。

而佩洛西这位把别国的动乱赞美成是“美丽风景线”的国会山头号政客，遇到自己国家骚乱，对抱走自己讲台的肇事者却主张严惩，这也充分印证了美国政客的“双标”。

佩洛西：我的人民问我，在国会面对的三件最重要的事情是什么。我总是给出同样的答案，我们的孩子，我们的孩子，我们的孩子。

2022年1月，佩洛西53岁的独子小保罗·佩洛西第六次接受了美国联邦调查局的调查，罪名是：涉嫌贿赂旧金山市政府官员。

2019年11月，美国《国家档案》新闻网报道称，小保罗在2013年担任美国Viscoil集团（Viscoil Holdings）的董事会成员，而该集团掌管着天然气公司NRGLab在乌克兰的相关业务。

佩洛西的儿子 保罗·佩洛西：我的名字叫保罗·佩洛西。当然，我是Viscoil天然气公司的董事。Viscoil今天来了，我们将探讨如何加速抵达未来。

窜访台湾 只为稳坐权力巅峰？

在外界看来，佩洛西窜访台湾，正发生在美国国内经济危机空前加剧，自己家族的腐败丑闻缠身，美国政客在挑起俄乌冲突中扮演的角色饱受质疑，美国民众对“佩洛西特权”极为不满。自己随时可能从权力顶峰跌落的时刻。

通过“搞事情”来转移公众视线，借机挽回自己的权力，也就毫不奇怪了。

对于佩洛西之流窜访的后果，美国《康涅狄格邮报》刊登了旧金山大学族裔研究院学者李顺化的文章，认为即便在佩洛西的大本营旧金山，有18.7万名华裔选民，他们大多数是第二代、第三代，甚至是第四代的华裔，他们对外介绍身份就是简单的“华裔”。这两年他们已经感受到仇视亚裔和种族歧视的困扰。

如今佩洛西的窜访，不仅再次使美国华裔成为牺牲品，更使其他的美国亚裔处境变得更糟糕，这也势必给佩洛西的选民基本盘带来某些影响。

例如这副近期的漫画就体现出民众对一意孤行的佩洛西的不满：

佩洛西：镜子镜子，谁是旧金山最受欢迎的人物？

镜子：你自己的家乡的选民都打算换掉你了。

陆克文：佩洛西现在所作所为，就是在一个不可预见后果的时刻，进行火上浇油。

“美国出尔反尔，在国际社会没有信誉可言”

8月4日，曾担任《外交事务》杂志主编的美国有线新闻网主持人扎卡里亚，在《华盛顿邮报》撰文指出，最诡异的是，中美围绕台湾问题的危机早就有迹可循，而美国一直被国内的错误政治内耗所驱使。

而这又和美国的霸权主义传统思维相关联。

2022年2月，美国发布新版《印太战略》报告，其中包含涉台内容,企图搞印太版的“北约”，维护以美国为主导的霸权体系。3月，美国国防部又向国会提交“机密版”《国防战略》报告，将美国面临的”威胁排序”调整为“1+1+3”架构，将中国描述为“最重要的战略竞争对手”。

美国国防部长奥斯汀强调，美国新国防战略的基石是“综合威慑”。而所谓“综合威慑”的背后，是美国开始不断搞“小动作”，以“战略模糊”为掩护，耍小心思，用“切香肠”的方式，大打台湾牌。

战略模糊，一直是此前美国对华政策的表现。然而，近期却接连发出错误的信号。

“佩洛西的政治作秀将加速美国的终结”

与之对照的是，据粗略统计，美国国会参议院和佩洛西担任议长的众议院，在拜登执政后的第117届国会，截至2022年8月3日，共提出了134项涉台提案。这比此前已创下涉台议案数量之最的特朗普任期内的所有涉台议案加起来还多。

具有讽刺意味的是，佩洛西的老对手，共和党媒体对此倒有较为清醒的认识。

福克斯电视台主播 塔克·卡尔森：（佩洛西这样的政客）他们搞砸了事情，他们只会作秀，他们让事情变得更糟。他们会继续做下一件事，他们从不道歉。他们是在阿富汗这么做的，他们是在伊拉克这么做的，他们是在乌克兰这么做的，他们是在叙利亚这么做的，他们是在利比亚这么做的，他们现在要这样对待中国吗？也许所有这些人都完全知道，这么做会产生多么鲁莽的后果。完全清楚可能的影响，他们偏偏要这样做，不只是产生这样的后果。因为这些后果，因为至少在某些层面上，能加速美国霸权的结束，也就是我们所知道的美国的终结。

“霸权思维”导致美国的外交失败

联合国秘书长前特别顾问、美国著名经济学家杰弗里·萨克斯认为，美国霸权思维认为“美国至高无上”，而正是这种心态导致了美国的外交失败。

每当衰退的红灯亮起，美国的霸权思维就开始不断挣扎、膨胀，从而导致新一轮的动荡。

法国时事评论家埃纽曼·托德是一位善于为历史上的西方帝国“画像”并总结经验的学者。

他在《美帝国的衰落》一书中指出，今天的美国已经没有力量控制其他经济或战略强国了。美国如果继续以过去的惯性来做世界警察，就必将输掉维持其所谓“世界霸权”的最后一局棋，不得不面对与历史上如流星般掠过的“帝国”们一样的结局。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、徐祥丽)