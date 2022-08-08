当地时间8月7日，叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班就美国众议长佩洛西窜访台湾一事接受中国媒体采访。人民网 薛丹摄

人民网大马士革8月7日电 （记者薛丹）当地时间8月7日，叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班就美国众议长佩洛西窜访台湾一事接受中国媒体的联合采访。沙班表示，叙利亚政府坚定奉行一个中国原则立场，台湾是中国领土不可分割的一部分，中国实现国家完全统一是历史必然，这符合包括台湾人民在内的全中国人民的根本福祉。

“美国自认为其仍是世界最强大的国家，可以在全世界为所欲为，认为中国无力挑战美纵容佩洛西窜台的挑衅行径，但事与愿违。”沙班说，中国在台湾岛海域举行大规模军演，对美及佩洛西本人实施了一系列反制措施，充分证明中国政府具备随时解决台湾问题的能力和决心。正如阿拉伯谚语说“结果才是最重要的”，美国从“好莱坞式”的认知逻辑出发，只在乎维护其世界霸主形象，而中国更看重问题的实质和结果。她希望并相信，佩洛西窜访台湾的结果将使世人更加了解台湾问题的实质。

沙班认为，美国在处理与中国关系的所有问题时的最终目的是维护其位于金字塔顶端的霸权地位，但现实是中国崛起不可阻挡，中国已成为世界格局的重要一极。中国历来主张世界多极化，反对单边主义和霸权主义，美国却试图玩弄国际舆论以证明其仍是世界的霸主。中国奉行道德、共享、合作的普世准则，而美国却追求霸权、战争、侵略的丛林法则。中美在应对新冠肺炎疫情上的能力和水平也形成鲜明对比，中国还向100多个国家和国际组织提供了新冠疫苗援助。事实将证明，时和势在中国一边，世人将进一步见证美国的衰落，未来属于中国。

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