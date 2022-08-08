图为西安西咸新区的西部云谷。 李一璠 摄

中新网西安8月7日电 (杨英琦 李一璠)“两链融合是秦创原的本质，创新发展是秦创原的灵魂。”秦创原创新促进中心对外合作部部长王胜军7日表示，作为陕西省创新驱动发展的总平台，秦创原创新驱动平台(以下简称：秦创原)总体功能定位是“聚焦创新资源、打造创新动能、构建创新生态”。

据了解，秦创原建设提出要构建“热带雨林”式创新生态，给“种子、树苗”长成“参天大树”的机会。通过“政府主推、市场主导、企业主体、人才主力”，秦创原针对企业不同阶段的需求，为其提供全方位、立体式的科创服务。

图为西安西咸新区的西部云谷。 李一璠 摄

陕西酷哇智能科技有限公司总经理赵鑫介绍，其公司总部位于安徽，专注于城市复杂场景下自动驾驶和智能网联技术的研发和应用。“来到西安，是因为看中了这里的人才资源和区位优势，以及当地在智能网联技术方面的发展前景。”

“作为外地企业，我们依赖秦创原平台在当地重新组建了人才团队，开展研发制造。当地政府从场地、人才到企业的发展规划都对我们提供了莫大帮助。”赵鑫表示，下一步，公司计划在2至3年内将西安现有50余人的团队扩大至200人。

作为秦创原总窗口，西安西咸新区围绕总窗口建设制定了数十条秦创原政策，设立了总规模101亿元的17只基金，引进52家专业服务机构，组建总窗口“科学家+工程师”队伍39支，积极助力成果转化、企业“成长”。

图为秦创原立体联动孵化器示范区展厅。 李一璠 摄

位于西咸新区沣西新城的西部云谷，是秦创原总窗口的重要科创载体和创新平台，吸引了多家有关信息技术、人工智能、智能制造、生命科技四大产业方向为主的企业落地。

“本公司通过双创大赛招商引资到秦创原总窗口，落地西部云谷，在秦创原的支持下，现在公司各项目推进速度非常快。”陕西中认本信信息科技有限公司总经理吴联成向中新网记者介绍，作为西安本土企业，目前该公司以西部云谷总部为中心，其经营业务范围已辐射至北京、上海等城市。

“公司的发展离不开秦创原整体的部署，如果没有产业链相关政策的对应支持，在西部地区落户此类项目较有难度。”吴联成坦言。

陕西强化政策支持，先后出台系列政策措施扶持企业“成长”。政策兑现采用“线上+线下”“定日时+随时”的方式，聚焦加快科技人才聚集、科技成果转化、企业创新发展、科研机构及平台建设，创新服务体系建设等方面工作。

据悉，西咸新区已与22所高校合作落地科技成果转化企业超100家，新增入库科技型中小企业1549家，落地成果转化企业201家。到2025年，秦创原总窗口建设格局将基本形成，成为西安全市及陕西全省创新驱动发展的重要动力源。

(责编：贾文婷、徐祥丽)