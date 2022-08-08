新华社耶路撒冷8月8日电（记者王卓伦 张天朗）以色列研究人员在美国新一期《细胞》杂志上发表论文说，动物实验显示噬菌体可有效减少肺炎克雷伯菌的影响，今后有望进一步探索利用噬菌体精准抑制肠道有害细菌。

噬菌体是一类可感染细菌的病毒。以色列魏茨曼科学研究所等机构研究人员先选出会导致肠道炎症的肺炎克雷伯菌，然后针对这种细菌选择了5种噬菌体组成混合物。动物实验显示，将肺炎克雷伯菌移植到用于研究肠道炎症的小鼠体内，可加重小鼠的肠道损伤和炎症。但使用上述噬菌体混合物后，小鼠的肠道炎症等症状明显减轻，相关的死亡率也随之下降。

在模拟人体肠道的实验设备中，这一噬菌体混合物同样取得了较好的抑制有害细菌的效果。特别是在后续进行的I期临床试验中，研究发现人类志愿者对该噬菌体混合物有良好的耐受性，噬菌体混合物在人体肠道中持续存在甚至繁殖增多，但没有导致肠道菌群出现令人担忧的变化。

领导研究的以色列魏茨曼科学研究所教授埃兰·埃利纳夫说，希望能在此基础上开发出针对一些疾病的个性化疗法，首先识别出每名患者身上引发疾病的肠道细菌菌株，然后设计一种噬菌体混合物来杀死这些菌株。

研究人员说，如果这种方法在更大规模的临床试验中被验证安全有效，它不仅可被用于治疗肠道炎症疾病，还可能用于治疗其他一些受肠道微生物影响的疾病，包括肥胖症、糖尿病和某些癌症等。

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