新华社乌兰巴托8月8日电 当地时间2022年8月7日，蒙古国总理、人民党主席奥云额尔登在乌兰巴托会见国务委员兼外长王毅。

奥云额尔登请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，感谢中方为蒙方提供疫苗和抗疫物资，助力蒙保障人民健康福祉，充分展现了患难见真情。蒙方奉行邻国优先政策，视中国为“黄金不换”的好邻居，期待同中方深化发展战略对接，实现倍速推进两国各领域合作。蒙古人民党也刚刚庆祝建党百年，预祝中共二十大圆满成功，希望在新的起点上加强同中国共产党的交流，学习借鉴治国治党经验。

奥云额尔登强调，蒙方坚定认为应尊重各国独立、主权和领土完整，尊重各国自主选择发展道路，坚定支持一个中国原则，反对外部势力干涉台湾、西藏、新疆、香港等中国内部事务。中国是负责任的大国，代表着亚洲的未来，中国的发展符合亚洲国家的共同利益。蒙方坚定支持友好邻国中国的进一步发展壮大，希望同中国实现共同发展、共同繁荣。

王毅转达中国领导人对奥云额尔登总理的亲切问候，表示中蒙山水相连，我们唯一正确的选择就是和平友好、互利共赢、相互理解、相互支持。中方赞赏蒙方恪守一个中国原则，支持中方维护核心利益。中方也同样尊重蒙方的独立、主权和领土完整，支持蒙方按照人民的意愿选择符合自身国情的发展道路，支持蒙方稳定执政，聚焦发展。

王毅表示，中国一贯奉行亲诚惠容的睦邻友好政策，始终照顾邻国的舒适度、愿分享中国的发展机遇。中国将推进中蒙友好合作放在周边外交的重要位置，无论中国将来如何发展，这一政策都不会改变。兄弟同心，其利断金。中方愿同蒙方深化“一带一路”倡议同“草原之路”、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙方长远发展愿景三个对接，打造双边关系三大发展引擎，为两国互利友好合作注入强劲动力。

双方就执政和发展经验、务实合作下步规划深入交流，一致认为应保持高层往来和党际交往，致力于打造百年大党的千秋伟业，加快各自发展振兴。双方将推进口岸与通道建设，提升通关效率，打造基础设施、能源等重大示范性项目，加强青年交流、地方合作。王毅表示，中蒙经济高度互补，中方愿助力蒙将资源禀赋转化为发展优势和实实在在的发展成果。

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