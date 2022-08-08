人民网讯 据来自也门的消息，强暴雨引发的洪水把也门部分地区房屋夷为平地，近1.7万户家庭流离失所，国际社会应行动起来进行紧急援助。

沙特《中东报》8日援引也门“统一网”和“醒网”报道说，日前，也门境内天气突变，强暴雨夹着雷电引发了洪水，位于中部的马里卜省受灾最为严重。7日初步统计，该省有16735户家庭被迫流离失所，部分地区房屋被夷为平地。

报道称，由于多年战火，也门境内超过60%流离失所者住在马里卜省难民营内，难民人数达200多万。省内最大的“杰菲纳难民营”此次受灾极为严重，难民营内设施本来就极为破旧简陋，都是临时帐篷和泥土房屋。

目前也门红新月会分会正采取紧急行动，向受灾民众发放避难袋，包含生活用品、炊具、毯子、刷子、净水器滴管、电灯笼和洗漱用品。也门政府和联合国人道主义事务办公室呼吁国际社会行动起来进行紧急援助，提供住房、庇护所、食物、水、环境卫生等基本物资并提供医疗保健，以挽救数千户受影响家庭人员的生命。

据报道，联合国驻也门人道主义事务协调员办公室日前曾发布报告说，今年6月，也门普降暴雨多省引发洪水已经造成4.1万人无家可归。当前也门战火还没有熄灭，自然灾害又不断发生，国际社会应采取具体行动进行紧急干预。（安国章）

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