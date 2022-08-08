海外网 吴正丹

科摩罗莫埃利海岸公园里的热带鱼。

图片来源于科摩罗国家旅游局

美不胜收的海岛景致是科摩罗人引以为傲的宝藏。组成科摩罗的大科摩罗、昂儒昂、莫埃利、马约特4座岛屿宛如天女撒下的几片花瓣飘落在印度洋上，清澈的海水、瑰丽的珊瑚、神秘的火山、茂密的丛林勾勒出科摩罗动人的模样。

4座岛屿中，大科摩罗面积最大，岛上有海拔超过2000米的卡尔塔拉火山。目前的山体是19世纪火山爆发后留下的遗迹，山峰好似昂首望天的雄狮，张着直径2公里的圆形大口。当年卡尔塔拉火山喷发时曾摧毁数座城镇，同时也在其中一处火山口留下了神秘盐湖。如今，盐湖成为游览科摩罗的必打卡景点。

人口最稠密的昂儒昂岛被誉为“印度洋明珠”，当地绵长的黄金海岸已得到开发，岛上的五星级酒店广迎八方来客。面积最小的莫埃利岛人烟稀少，岛上覆盖着大片原始森林，海滩因人迹罕至而幽静恬淡。这里有当地最大的海岸公园，可领略原生态海景，近距离接触海豚、海龟、座头鲸等海洋生物。

若说科摩罗最独特的海洋生物，还要数“活化石”矛尾鱼。历史上很长一段时间，古生物学家认为矛尾鱼所属种类在白垩纪便灭绝了，直到1938年，一位名叫拉蒂迈的研究者在南非渔港收购鱼类标本时，发现了一条与众不同的“怪鱼”：它身披圆鳞，牙齿锐利，胸鳍和腹鳍好像带着短柄的船桨，类似于陆生动物的四肢。这就是矛尾鱼，也被称作“拉蒂迈鱼”。科学家们认为，矛尾鱼的形态在几亿年里没有发生大的改变，为研究生物进化提供了非常重要的证据和信息。10余年后，人们从科摩罗昂儒昂岛附近再次捕获矛尾鱼。

嗅一嗅醉人的花香，踩一踩细腻的沙滩，戏一戏清澈的海水……美丽的科摩罗值得人们远道而往。

(责编：贾文婷、刘洁妍)