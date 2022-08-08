国防部新闻发言人吴谦就中方取消中美两军三项交往活动及美媒有关炒作答记者问
2022年08月08日09:39 | 来源：国防部网
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问：近日，中方针对佩洛西窜台宣布八项反制措施，其中包括取消中美军事交往三项措施。有美国媒体报道，美军高层近日曾多次给中国军队领导打电话，但被中方拒绝。请问对此有何评论？
答：当前台海形势紧张局面，完全是美方主动挑衅、一手制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。中方曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场，特别是针对美国会众议长佩洛西窜访多次严正交涉，美方却说一套、做一套，纵容支持佩窜访，蓄意制造台海紧张局势。
针对美方恶劣挑衅行径，中方宣布了八项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议。中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度。
底线不容突破，沟通需要诚意。美方一面制造危机，一面又声称要管控危机，为其错误言行和挑衅举动找托词、打掩护，甚至对外炒作、混淆视听、甩锅推责，我们坚决反对。我们敦促美方切实尊重中方的核心利益和重大关切，放弃“以台制华”的幻想，不要在错误的道路上越走越远。
(责编：贾文婷、刘洁妍)
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