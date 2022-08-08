问：近日，中方针对佩洛西窜台宣布八项反制措施，其中包括取消中美军事交往三项措施。有美国媒体报道，美军高层近日曾多次给中国军队领导打电话，但被中方拒绝。请问对此有何评论？

答：当前台海形势紧张局面，完全是美方主动挑衅、一手制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。中方曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场，特别是针对美国会众议长佩洛西窜访多次严正交涉，美方却说一套、做一套，纵容支持佩窜访，蓄意制造台海紧张局势。

针对美方恶劣挑衅行径，中方宣布了八项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议。中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度。

底线不容突破，沟通需要诚意。美方一面制造危机，一面又声称要管控危机，为其错误言行和挑衅举动找托词、打掩护，甚至对外炒作、混淆视听、甩锅推责，我们坚决反对。我们敦促美方切实尊重中方的核心利益和重大关切，放弃“以台制华”的幻想，不要在错误的道路上越走越远。

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