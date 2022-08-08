人民网里约热内卢8月7日电 （记者毕梦瀛）日前，哥伦比亚－中国友好协会发表声明，谴责佩洛西窜访中国台湾地区。

声明指出，佩洛西窜访中国台湾地区是一种不负责任的行为，危及亚洲和世界的稳定与和平，违背了国际公认的只有一个中国、台湾是中国的一部分的原则，违背了需要在和平与稳定的环境中实现现代化的发展中国家的利益。为寻求短期个人利益，佩洛西损害了极其重要的全球利益。

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。这是联合国和包括美国在内的世界180多个国家承认的国际关系准则。但是，美国的文字承诺多次与其行动相矛盾。佩洛西是美国国会众议院议长，也是执政党的一员。 她此次窜台，助长“台独”分裂势力，绝非个人行为可以一笔带过。

中美关系是世界上最重要的关系，台湾问题是最核心的内容。中国对此采取了谨慎、果断和负责任的应对行动。美国奉行两面政策，在重申承诺一个中国原则的同时，容忍和鼓励该国高级领导人违背这一国际承诺。

45年来，哥伦比亚－中国友好协会见证了中国在世界和拉丁美洲发挥的积极作用。作为促进与中国交流及对话的民间社会团体，我们必须维护和平与稳定的国际环境，谴责南希·佩洛西窜台等挑衅行为。

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