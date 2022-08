佩洛西窜访中国台湾地区遭到国际社会的强烈谴责,在美国国内同样引起反对声一片。美国政界人士指责她为一己私利置国家和全球利益于不顾;美媒对于美国政治体制无力约束政客行为的分裂现状直言失望;美国民众则指责佩洛西身为议长却没尽到责任,忽视美国国内的诸多问题反而跨洋“拱火”。

政界人士直呼“愚蠢”

美国前助理国防部长傅立民在接受中央广播电视总台记者采访时强调,佩洛西此举纯属她的“个人政治表演”,是“完全不负责任的”。

奥巴马政府时期的美国驻华大使马克斯·鲍卡斯通过美国有线电视新闻网(CNN)发声,指出佩洛西窜访中国台湾地区是“没有外交理由”的“错误”和“挑衅”。鲍卡斯说,白宫在这件事上劝过佩洛西,但佩洛西的动机很自私,很可能即将卸任议长的她是在追求自己政治上的“华丽谢幕”。

“我厌倦了美国官员的政治表演秀,”美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克告诉记者,“这是巨大的错误和不必要的挑衅。”丘萨克直言佩洛西的做法“愚蠢”。

《纽约时报》发表专栏文章,称佩洛西窜访中国台湾地区“与拜登总统的愿望相悖”,是“无比鲁莽、危险和不负责任的”行为。专栏作家托马斯·弗里德曼警告,佩洛西此行“不会有任何好结果(Nothing good will come of it)。”

弗里德曼对美国总统拜登没能叫停佩洛西的挑衅行为难掩失望,指出这是美国的“政治失灵”——“民主党总统无法阻止一项民主党议长的外交操弄,尽管从中央情报局到美军参谋长联席会议的所有国安团队都认为此行是不明智的”。

彭博社对于美国政府在佩洛西窜访一事上的反应给出了更多细节,证实白宫因佩洛西不听劝告而“气得抓狂”。

美国知名专栏作家丹尼尔·德彼得里斯一直在关注此事。佩洛西窜访前,他发文表示此举是“纯象征性的,完全无用。”事件发生后,他再次强调,佩洛西窜访给当地留下烂摊子,仍然无法理解她为何执意窜访,而她的自我辩解没有说服力,纯属聒噪。

“这种疯子不能留”

美国政治人物和媒体对佩洛西的集体批评是对美国民意的回应。美国民众连日来一直在网上发帖抨击佩洛西。

一位网友表示,各方都不希望佩洛西窜访中国台湾地区,但她就是这么一意孤行去了。那么问题来了,白宫劝都劝不住,“美国到底谁说了算?”

佩洛西在社交媒体发的“邀功”帖子也被网友“现场打脸”。一位网友在评论区列出了美国国内从枪支暴力到债务高企等十大“顽疾”,质问佩洛西忙于“拱火”,是不是忘了对美国人民的承诺?

有网友实在怒其不争,给一心作秀博眼球的佩洛西做了个表情包——“看我看我!我是南希·佩洛西!”这位网友叹道,佩洛西每次发消息和讲话,都让人失望。

还有网友说得更直接:“下届议会里不能再有佩洛西这种疯子了!”

