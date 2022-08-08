新华社吉隆坡8月7日电 马来西亚经济学家、马来西亚中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕日前在吉隆坡接受新华社记者专访时说，近期美国经济增长放缓和美联储加息将对马来西亚和其他东盟国家经济产生冲击，包括降低东盟国家出口、影响该地区吸引外资等。

李兴裕表示，美联储近期连续加息给马来西亚林吉特和其他新兴市场国家货币带来下行压力。新兴经济体的企业和政府进而需要承担更高的借贷成本，这增加了发展中国家债务负担。

美国商务部7月28日公布的数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑0.9%。《华尔街日报》、彭博社等主流媒体报道，在连续两个季度萎缩后，美国经济陷入技术性衰退。

李兴裕指出，多项经济指标显示美国经济增速在接下来的季度仍会放缓，这将对全球经济带来负面影响，在马来西亚和东盟主要表现为出口减少，尤其是电子电气产品、家具、橡胶产品、化工产品等。对美国利率的高预期也会造成区域性金融市场的波动。

面对这种情况，“马来西亚要继续增强经济和金融韧性，来缓解外部冲击带来的影响，改善国内投资环境。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）也将有利于马来西亚经济恢复。” 李兴裕说。（新华社记者毛鹏飞 汪艺）

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