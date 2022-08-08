新华社加沙8月7日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）7日晚与以色列达成停火协议。巴勒斯坦总统阿巴斯同日欢迎埃及斡旋停火所做的努力。

杰哈德7日晚发表声明说，在埃及的积极斡旋下，该组织同意与以色列达成停火协议。埃及承诺将努力说服以色列释放杰哈德的两名人质。停火协议于当地时间7日23时30分正式生效。

阿巴斯随后在巴勒斯坦总统办公室的声明中对埃及斡旋停火所做的努力表示欢迎。他赞扬埃及总统塞西支持巴勒斯坦人民及其正义事业的立场，表示埃及斡旋停火的努力对平息事态、减轻巴勒斯坦人民的苦难发挥了重要作用。

以色列总理办公室7日晚发表声明，确认与杰哈德达成停火协议，并对埃及的斡旋努力表示感谢。声明同时说，如果杰哈德违反停火协议，以色列“保留做出有力回应的权利”。

以色列战机5日向加沙地带发动空袭，击中杰哈德多处目标，造成10名巴勒斯坦人死亡、数十人受伤。杰哈德随后向以色列发射火箭弹以示报复。联合国和埃及5日与冲突方进行紧急斡旋，以结束加沙地带的紧张局势。

据加沙地带卫生部门统计，持续3天的巴以冲突已造成44人死亡、300余人受伤。（参与记者：王卓伦、张天朗）

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