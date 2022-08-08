新华社德黑兰8月7日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬7日说，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判正在奥地利首都维也纳进行，伊朗有真诚决心达成一项强有力和持久协议。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天与联合国秘书长古特雷斯通电话，就伊核协议恢复履约谈判、巴勒斯坦加沙地带局势等交换意见。

在谈到伊核谈判时，阿卜杜拉希扬表示，伊朗有真诚决心达成一项强有力和持久协议，而谈判结果取决于美国是否希望达成协议，以及能否表现出所需的灵活性并采取现实行动。

阿卜杜拉希扬说，伊朗与国际原子能机构的合作仍在继续，国际原子能机构应远离“非建设性的政治问题”，通过“技术渠道”彻底解决与伊朗之间剩余的核保障问题。

阿卜杜拉希扬还表示，发展核武器与伊朗的“信仰和政策相悖”，伊朗倡导建立没有核武器的中东，愿与联合国继续开展建设性合作以实现这一目标。

2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里本月4日开始在维也纳与伊核协议其他相关方代表举行会谈，美国伊朗问题特使马利通过欧盟对外行动署副秘书长莫拉与伊方举行间接谈判。

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