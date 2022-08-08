本报记者 孙广勇

世界银行近期预测，泰国经济2022年将增长2.9%。泰国财政部财政政策办公室将今年经济增长预期维持在3.5%的水平。惠誉评级分析师认为，受益于私人消费和旅游业的快速恢复，泰国经济将保持稳步复苏态势。

为稳定增长态势，泰国政府持续出台刺激经济、改善民生的措施。近期，泰国内阁批准了2022年第三个加强基础设施建设提案，涉及29个府的1000多个项目，预算为19.43亿泰铢（1美元约合36泰铢），有望惠及100多万民众。泰国内阁还批准了免税法草案，针对培训、研讨会、商品展等实施减税，以激发经济活力，缓解疫情冲击。上述措施自7月15日生效后将持续到今年底。

泰国政府7月1日放宽入境措施。据统计，截至7月6日，泰国今年累计入境游客数量达200多万人次，旅游业累计创收12.5亿泰铢。目前每天约有3万人次通过素万那普国际机场入境，预计10月将达到每天6万人次。芭堤雅是泰国著名旅游城市，疫情之前每年接待的国际游客数量有时超过1000万人次。“目前，客房入住率在节假日已接近80%，国内外游客都多了起来。”芭堤雅海崖酒店经理塔纳告诉记者。

出口是泰国经济增长的重要引擎，主要产品包括电脑设备及配件、汽车及配件、农产品、黄金及珠宝饰品等。泰国副总理兼商业部长朱林7月27日表示，今年上半年，泰国外贸出口总额达1491.8亿美元，较去年同期增长12.7%。6月份出口额为265.5亿美元，同比增长11.9%，实现连续第十六个月增长。其中，中国市场是泰国出口的重要目的地。今年2月1日至7月21日，泰国对华出口新鲜水果量达116万吨，超过去年同期，价值超过920亿泰铢。

外商投资增长正为经济复苏注入动力。泰国商业部7月25日公布的数据显示，今年前6个月，泰国共批准284家外商投资企业，较去年同期增长7.58%；投资总额699.69亿泰铢，同比增长73.48%，其中42%的新批外商投资额流向泰国东部经济走廊。泰国商务部有关负责人预计，通过采取促进投资、加大开放力度等措施，下半年将有更多国际投资商赴泰开展业务，这将助力泰国经济持续增长。

（本报曼谷8月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 17 版）

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