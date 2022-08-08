新华社海牙8月6日电 （记者王湘江）为庆祝中荷两国建交50周年，“2022中荷艺术交流展”6日在荷兰海牙举办，共展出中荷两国艺术家创作的50件艺术作品。

中国驻荷兰大使谈践在致辞中说，好的艺术作品不仅能够打动人的情感、陶冶心灵，而且可以拉近人们彼此间的距离。希望本次展览能够进一步增进两国人民之间的感情，促进两国艺术家之间的交流与合作。

荷兰当代艺术大师、美术教育家鲍勃·博尼斯对新华社记者说，中国艺术家的作品具有深厚的中国传统文化底蕴，此次艺术展对促进中荷两国艺术家之间的交流互鉴具有重要意义。他本人曾多次访问中国，深切感受到中国当代艺术近年来取得的快速发展与成就。他认为，中国当代艺术文化基础雄厚、人才济济，具有很高的国际水准。

展览策展人、荷兰“唯美画室”美术协会会员周乐生说，荷兰艺术家对中国艺术家的作品充满浓厚兴趣，希望未来能够举办更多的类似展览，进一步促进中荷艺术交流。

本次展览由海牙中国文化中心和荷兰“唯美画室”美术协会联合举办，展品包括传统与当代画作、书法、雕塑及装置艺术作品。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 03 版）

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