本报记者 俞懿春 樊 帆

8月5日，2022中国—东盟媒体智库论坛在北京以线上线下相结合方式举行。本届论坛由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局、中国社会科学院国家全球战略智库、中国—东盟中心共同主办。来自中国和东盟10国的官员、媒体负责人、智库代表和专家学者等围绕“全球发展：命运与共 协同行动”主题展开研讨，期待共同讲好中国—东盟发展故事，树立区域合作典范。

今年是建设中国东盟全面战略伙伴关系的开局之年。在论坛开幕式上，泰国前总理阿披实·维乍集瓦表示，全球发展倡议旨在通过国际社会的共同努力，帮助各国在2030年实现联合国可持续发展目标，受到许多国家和国际组织的好评。东盟和中国在推动落实全球发展倡议、中国与东盟关系发展以及《区域全面经济伙伴关系协定》生效方面取得的新进展，将为促进次区域合作以及东盟各国与中国的双边合作提供重要动力。

东盟秘书处副秘书长艾格帕表示，自1991年建立对话关系以来，东盟与中国在多个领域的交流与合作取得了丰硕成果。他认为，媒体合作能够增进东盟各国与中国人民相互理解，促使双方朝着共同目标和愿景努力。他建议，双方媒体机构应在信息共享、合作拍摄、技术交流、数字内容制作能力建设等方面加强合作。

老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，全球发展倡议旨在推动全球发展与合作，为实现联合国2030年可持续发展目标注入了新动力，在东盟国家得到了认可和欢迎。2021年是中国—东盟可持续发展合作年，双方可以加强全球发展倡议与《东盟共同体愿景2025》的对接，在减贫、基础设施建设、粮食和能源安全等方面开展更多合作。

媒体智库如何在推进全球发展倡议落地落实、增进交流互信等方面发挥作用，成为论坛聚焦的话题。在媒体分论坛上，柬埔寨《柬华日报》总编辑安佳表示，东盟和中国媒体之间进一步深化交流，将为东盟各国与中国加强合作、增进理解贡献更多媒体力量。菲律宾《马尼拉公报》首席记者伊莎贝尔认为，全球发展倡议在促进全球发展合作方面发挥着重要作用，媒体应该共同努力，开展正面引导，抵制不和谐声音。

智库分论坛以“全球发展倡议与共建中国—东盟命运共同体”为主题。马来西亚马来亚大学中国研究所所长饶兆斌建议，进一步深化开展东盟与中国省市级层面的交流合作，增进民心相通。印度尼西亚战略与国际问题研究中心执行主任约瑟对东盟与中国合作共赢的前景充满信心，“东盟与中国构建命运共同体将惠及整个世界，为共创人类社会美好未来树立楷模”。

中国—东盟中心秘书长陈德海表示，全球发展倡议提出以来，受到国际社会广泛欢迎，得到东盟国家积极支持。本届论坛旨在探讨深化中国—东盟媒体合作，推进全球发展倡议与东盟发展规划有效对接，促进共同发展，期待中国和东盟媒体、智库朋友们提出真知灼见，积极建言献策，推动论坛取得成果。

自2018年首次举办以来，中国—东盟媒体智库论坛在广泛凝聚共识、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体方面发挥了重要作用，成为了双方人文交流合作的重要机制化平台。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)