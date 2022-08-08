新华社达卡8月7日电 （记者刘春涛）当地时间2022年8月7日，孟加拉国总理哈西娜在达卡会见国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对哈西娜总理的亲切问候，表示中孟牢固友谊由两国老一辈领导人共同缔造，有着深厚的历史、社会和民意基础，双方始终相互信任、相互尊重、相互支持、相互帮助。去年，习近平主席和总理阁下分别就孟纪念国父穆吉布·拉赫曼诞辰百年和中国共产党百年华诞互致视频贺辞，释放了弘扬发展中孟友好的明确政治信号。中国始终是孟可靠的战略伙伴，将继续坚定支持孟维护国家独立和民族尊严，坚持走符合自身国情的发展道路，在国际地区事务中发挥更大作用。愿加强“一带一路”倡议同孟“2041年愿景”对接，分享发展经验和先进技术，深化基础设施、数字经济、绿色发展、清洁能源等各领域合作。

哈西娜请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。哈西娜说，中方代表团抵达达卡后即赴孟国父拉赫曼纪念馆敬献花圈，充分展现了对孟的尊重和友好。我的父亲、国父拉赫曼总理曾两次访华，坚定致力于巩固发展孟中关系。孟奉行“友及天下、不树一敌”对外政策，珍视孟中传统友谊，视中国为维护和平、共同发展的重要伙伴，期待深化双方互利合作，借鉴中国减贫扶贫等成功经验。孟坚定奉行一个中国政策，不赞成个别国家的挑衅行为，希望共同维护和平稳定的发展环境。

王毅赞赏孟加拉国等广大发展中国家公开站出来，支持一个中国原则和中方的正当立场。王毅强调，美方的行径严重侵犯中国主权，严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中方的反制措施旨在捍卫国家的主权和领土完整，旨在真正维护台海的和平，亚洲的和平，世界的和平。

王毅强调，21世纪是发展中国家振兴的时代，发展中国家共同走向现代化，是人类文明进程的巨大进步。我们要继续相互支持，排除干扰，聚精会神谋发展，充满信心地朝着实现各自民族振兴的既定目标阔步前行。

双方还就孟缅边境地区避乱人员问题交换了意见。王毅表示，中方欢迎近期孟缅协商取得共识，支持早日启动首批遣返，也愿继续为此发挥建设性作用。

访问期间，王毅同孟加拉国外长莫门会谈，并共同见证签署基础设施、防灾减灾、文化旅游和海洋等合作文件。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 03 版）

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