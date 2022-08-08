本报记者 龚 鸣 李亚楠 黄炜鑫

近日，多国驻华大使就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区一事表示，坚决反对佩洛西窜访行径，坚定支持一个中国原则，支持中国采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整。

“佩洛西窜访中国台湾地区公然违背了美方在中美建交公报中的承诺，也违背了中美两国政府达成的一系列共识。”阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示，阿尔及利亚坚持一个中国原则，希望美方以实际行动恪守中美三个联合公报，停止干涉中国内政。“世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是中国在联合国的唯一合法代表。”拉贝希说，台湾是中国领土不可分割的一部分，1971年联大第2758号决议对此予以明确。佩洛西执意窜访台湾，违反了联合国宪章和有关决议。

津巴布韦驻华大使马丁·切东多表示，津巴布韦重申坚持一个中国原则。佩洛西窜访台湾违反了1971年联大第2758号决议，违背了一个中国原则，损害了联合国权威和信誉，破坏了世界和平与稳定。以权力为基础的国际秩序早已过时，单边主义和霸权主义没有任何立足之地。

伊拉克驻华大使舒尔什·赛义德重申了伊拉克坚持一个中国原则的立场，并表示伊拉克的这一立场是“一贯的、坚定的”。赛义德表示，当前，世界面临越来越多的安全挑战。佩洛西执意窜访台湾，对台海局势和地区和平稳定造成不利影响，这既不符合中美两国的利益，也违背了世界各国人民的意愿。“我们相信中国有智慧有能力解决这场危机，我们支持中国维护国家主权和领土完整。”赛义德说。

叙利亚驻华大使哈桑内表示，叙利亚坚决反对佩洛西窜访台湾，此举是对中国的公然挑衅，不仅加剧台海地区紧张局势，也破坏世界和平与稳定。叙利亚谴责这一干涉中国内政、破坏中国主权和领土完整的行径。叙利亚坚持一个中国原则，支持中国采取一切必要措施维护国家主权和领土完整。

加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政。不干涉内政原则是联合国宪章的重要原则。中国和任何主权国家一样，有权采取任何措施捍卫主权和领土完整。哈蒙德表示，加纳重申坚持一个中国原则，全力支持中国实现和平统一。中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力不容忽视。

刚果（金）驻华大使巴卢穆埃内接受媒体采访时表示，台湾问题纯属中国内政，一个中国原则是全世界180多个国家同中国建立外交关系的基础，应被各国遵守。佩洛西无视一个中国原则窜访台湾，扰乱世界秩序，这是国际社会不愿看到的。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德表达了伊朗坚定奉行一个中国原则的立场，并谴责美国长期以来干涉别国内政、损害别国国家主权和领土完整的行径。“美国为维护其一己私利，违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。我们支持中国采取行动，维护国家主权和领土完整。”克沙瓦尔兹扎德说。

纳米比亚驻华大使凯亚莫公开发表声明，重申纳方坚定奉行一个中国原则。凯亚莫还致信中联部表示，纳方坚定奉行一个中国原则，相信中方有能力应对各种挑衅行径。

圣多美和普林西比驻华大使多明戈斯公开发表声明，表示圣普政府坚决支持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，反对任何违背联合国宪章、干涉主权国家内部事务的行为。

马里驻华大使达科公开表示，台湾问题是中国内政。马方坚定支持一个中国原则，支持中方维护国家主权和领土完整。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)