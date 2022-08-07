本报记者 吴 凯 李欣怡 景 灏

大型立体存储仓库里，运输货物的堆垛机在轨道间穿梭；近30万平方米的园区内，新能源作业车顺畅通行……位于西安国际港务区的京东智能产业园，日均处理订单量超过50万件。

这家物流产业园规模大、订单多，但碳排放量却不高。“所有屋顶都配备了光伏发电设备，10万平方米的光伏屋顶占园区总面积1/3以上。”京东物流西北区副总经理李大爽说，电力白天供园区办公使用，夜间则为新能源作业车充电。据测算，园区光伏设备发电量能够满足自身用电需求，分布式锂电池储能系统则帮助调节电力，在用电高峰时缓解电网系统压力。

此外，园区还采用磁悬浮打包机、气泡膜打包机、枕式打包机、对折膜打包机等18种智能设备组成的全链路智能包装系统，降低包装材料的消耗。在100公里外的咸阳市武功县，京东陕西智能供应链中心则充分发挥集果品采购、加工、分选、包装、物流于一体的供应链优势，减少中转环节和果品损耗，提升物流效率，服务农业高质量发展。

“我们将充分发挥一体化供应链技术优势与丰富经验，持续打造绿色低碳的供应链生态。”京东物流负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）

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