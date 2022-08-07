本报记者 李欣怡 吴 凯

安康市是南水北调中线工程重要的水源涵养区。长江主要支流汉江在安康境内长达340公里，水资源总量占丹江口水库总来水量的67%。为保障水质安全，安康市南水北调环境应急处置中心于2015年成立运行，依托大数据、云计算和物联网等技术建设了应急指挥平台，打造环境监控保护的智慧中枢。

处置中心内，一块显示大屏成为应急指挥平台的重要载体，屏幕上地理信息系统、监测监控管理系统、环境应急管理系统等9个分区一目了然，目前共接入406个视频监控点位，包括21家污水处理厂、37家重点监管企业以及74个汉江断面监控点位，对市内的污染和风险源进行实时监控。

“为加快应急响应速度，处置中心对各区县、镇、村三级环境监管网格管理员、河长管理员、重点监管企业进行统一调度。”处置中心主任钟文涛说，依托AI技术和人工审核的双重保障，中心能够第一时间发现超标排放危害环境行为，调度环境监管人员进行应急处置。

近年来，处置中心先后接入陕西省环境综合监管系统和安康市的空气质量实时发布系统、水利局防汛视频管理平台、水文局防汛预警平台等，实现了多部门管理信息互联互通。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）

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