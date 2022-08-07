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生态新区宜居宜游

本报记者  高  炳
2022年08月07日15:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　夏日，古城西安灞河之滨的城市绿道别有一分清凉。62岁的市民李全利沿河漫步，“有水就有活力，让人心旷神怡。”

　　李全利家住西安浐灞生态区，每天晚饭后都会下楼遛弯。站在河畔眺望，夕阳余晖，绿树成荫，碧波荡漾。自从家门口有了河滨公园，附近居民多来散步、骑行、观花、赏水。

　　2021年4月，浐灞河两岸绿道贯通，全长47.7公里。绿道串联起林带、河流、公园、湿地等，沿线有多处城市地标、文物古迹、特色景点，连通成片的游憩空间约2.8万亩。

　　“河流融入城市，城市亲近自然。”李全利最喜欢的是沿岸的湖光山色，“20多年前，这一片还是沙坑、垃圾堆，荒草满坡。经过持续生态治理，完全变了样。”近几年，河流两岸的茂盛草木间，各种鸟儿也多了起来。

　　据介绍，如今有白鹭、鸿雁、绿头鸭等上百种鸟类在生态区安家。每年冬季，成千上万的候鸟也会来此过冬。在摄影爱好者李晨看来，“人鸟和谐共生，是这里的一道亮丽风景。”

　　“我们坚持‘河流治理带动区域发展，新区开发支撑生态建设’的区域发展建设思路，打造‘城在水中、水在城里’的景观格局。”西安浐灞生态区相关负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）
(责编：崔译戈、燕勐)

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