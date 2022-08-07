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产业聚力动能强劲

本报记者  原韬雄
2022年08月07日15:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月6日，咸阳市三原高新技术产业开发区清河食品工业园内，咸阳伊利乳业有限责任公司的主生产车间管路林立、机械臂挥舞，每分钟800包优酸乳产品“走下”自动化生产线。

　　这座工厂于2019年6月投产，建设初期，咸阳伊利投入资金用于环保项目，积极践行绿色可持续发展理念。经过绿色生产及人工智能技术升级，10条生产线高效运行，鲜奶日收购量达350吨，去年年产值达12.8亿元。

　　咸阳伊利积极带动当地上下游产业链发展，与咸阳周边7个牧场进行合作，帮助牧场全方位提升技术水平和管理能力，2021年到站服务160余站次、对牧场人员技能培训超200场次。截至今年7月31日，咸阳地区牧场成年母牛单产较去年提升1.33公斤，同期奶量提升7%。同时，有力带动当地运输业、包装业等产业迅速发展。

　　目前，伊利在全球拥有15个研发创新中心、74个生产基地，2000多家合作伙伴分布在39个国家和地区，产品销往60多个国家和地区。“未来，我们将深化与全球行业的创新研发合作，为产业链上下游带来更多参与共建‘一带一路’的机遇。”伊利集团副总裁张轶鹏说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）
(责编：崔译戈、燕勐)

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