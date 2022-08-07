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农业合作成果丰硕

本报记者  高  石
2022年08月07日15:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　坐落在陕西关中平原的杨凌被称为“中国农科城”。这里汇集了全国乃至世界农业领域的高水平技术和项目，是我国重要的农业国际合作基地。

　　2020年10月，上海合作组织农业技术交流培训示范基地在杨凌正式揭牌。上合组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫说，示范基地将调动农业技术创新、先进知识和经验交流，解决上合组织国家现代农业发展问题，帮助进一步发展现代智慧农业。

　　畜牧业是吉尔吉斯斯坦农业的重要支柱，但疫病多发易导致经济损失。“吉尔吉斯斯坦通过合作机制，派遣人员来到示范基地接受培训，掌握动植物检验检疫技术，对处理畜情疫病发挥了巨大作用。”西北农林科技大学副教授海江波说。

　　在2021年举行的上合组织杜尚别峰会上，示范基地被列入上合组织20年农业合作重要成果，成为上合组织农业领域首个共商共建共享平台。目前，示范基地累计举办面向上合国家的农业技术研修班20多期，培训农业官员及技术人员400余人。今年，还为乌兹别克斯坦、巴基斯坦、伊朗、柬埔寨等19个国家的100余名学员举办“云上”农业培训课程。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）
(责编：崔译戈、燕勐)

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