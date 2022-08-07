本报记者 郭雪岩

形如白色“大匣子”的数控蜗杆砂轮磨齿机高速运转，数控屏幕上数字闪烁，一组齿轮完成磨齿被传送至检测工位，另一组工件又被装夹至机床工位，继续忙碌的节奏……

在宝鸡市秦川机床工具集团股份公司的机器人关节减速器制造车间里，40多台自行研制的装备正在生产线上进行外磨、精车、滚齿等作业，将一个个零件加工组装成机器人关节减速器。

关节减速器对于工业机器人具有提高稳定性和传动能力的作用，能让机器人实现“如臂使指”。但在一段时间内，国内却缺少可加工机器人关节减速器的高端数控机床。

为攻克这个难题，秦川机床针对关键零件的关键工序，研发出高效、高精度、高可靠性的加工机床、工艺装备及测量设备，部分可替代进口。秦川机床工具集团股份公司总裁李强说：“目前，自主研发的关节减速器已有20余种型号、80余种规格。”

近年来，秦川机床加大创新力度，与国内外科研院所开展产学研协同创新，攻克高端数控机床的多项技术难关，多款产品实现自主供应。2021年，公司研发投入2.81亿元，开发及改进新产品161项，营收同比增长23.38%。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）

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