人民日报客户端陕西频道 郭雪岩

陕西武功，一进入陕西美农网络科技有限公司的物流仓储基地，阵阵甜蜜的果香扑面而来。陕西的洛川苹果、新疆的西梅、甘肃的民勤蜜瓜……只见分拣线上货物流转，两旁工作台上瓜果堆放，几十名工人忙中有序，分拣包装。

“现在正是忙的时候，单量多，昨天来了两车货，两天就给发完了。等到月底冰糖心苹果和库尔勒香梨上市，还会更忙。”包装工刘丹凤一边说着，手下还忙个不停：称重、包泡沫、装箱，半分钟不到，一箱6斤重的内蒙古蜜罐甜瓜就被送上了分拣线，将在贴单后运往它的订货地山东济南。

“西北各地出产的各式各样的水果、干果，被运到武功，再通过网上购物、直播带货、社群团购等方式售出后，被送往大江南北。”陕西美农公司董事长李春望说，公司去年销售规模达到8.5亿元。

在武功县，电商已经成为当地的特色产业。直播基地，货架上商品琳琅满目，主播在运营人员的配合下讲解纸皮核桃、桑葚果干等农产品；产业园区，工作人员在处理一项发往日本的睡衣订单，采购清单、物流状态等信息在跨境电商运行平台上一目了然；高速路口，17.5米长的大货车来来往往，不到一小时即可开至西安。

“近年来，我们建立电子商务产业园、电商创业孵化基地，建设县镇村三级电商物流体系，引进龙头企业，培训电商人才，多措并举支持电商产业的发展。”武功县电商服务中心副主任王雷介绍，目前县里已聚集380多家电商企业、1200多家个体网店，实现日均发货量超18万单、交易额超2000万元。2021年，武功县电商年销售额达到50.59亿元，有力促进了县域经济的发展。

(责编：崔译戈、燕勐)