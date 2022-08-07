【环球时报-环球网报道】八百里秦川，宝鸡以强劲的工业发展闻名中外。

8月3日，2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研组走进宝鸡。陕西省宝鸡市位于陕、甘、宁、川四省（区）结合部，西安、兰州、银川、成都四个省会城市之中心位置，自古以来便是重要的交通枢纽。交通作为经济发展的先行保障，也是宝鸡开启工业建设的主要因素。1937年，陇海铁路通车拉开了宝鸡近代工业建设序幕。此后，国家在“一五”和“三线”建设期间给宝鸡布点投资了大量重点工业项目，工业主导地位开始在宝鸡确立。

经过近85年的发展，宝鸡市目前形成了以汽车及零部件、钛及钛合金、机床工具、石油装备、轨道交通等为代表的“宝鸡制造”产业集群，涵盖35个行业大类、317个行业小类，近百种产品具有行业竞争力和市场话语权。宝鸡已然成为西部地区名副其实的工业重镇，是＂陕西制造＂乃至＂中国制造＂不可忽视的力量。

汽车制造产业是宝鸡市的工业支柱。目前，宝鸡拥有吉利汽车及发动机、陕汽商用车、法士特、汉德车桥等11户整车及300多户零部件企业，形成了整车和关键零部件并重发展的产业体系。走进吉利汽车宝鸡制造基地，智能化水平在机器人有条不紊地抓件上线、定位焊接中得以呈现。安装质量全程监控，装配环节中的相关数据皆可溯源。这里是吉利汽车14个整车制造基地之一，也是观察宝鸡市汽车产业发展的重要窗口。

吉利汽车宝鸡制造基地 张力洋 摄

2018年，宝鸡市提出打造“丝路汽车名城”的目标，持续加大对以吉利、陕汽为代表的整车企业的支持力度。市委宣传部外宣办主任殷军贤告诉记者，宝鸡市未来还将抓好陕汽车架生产基地、华强30万辆零部件产业新基地等项目建设，加快打造配套宝鸡、服务陕西、辐射中西部、出口海外的汽车零部件产业基地。

在宝鸡市中铁宝桥的生产车间里，机器轰鸣声不绝于耳，工人们正小心翼翼地进行着切割、拼装等一系列工作。中铁宝桥集团是专业制造钢桥梁、钢结构、铁路道岔、城市轨道交通设备、大型起重机械等产品的大型国有企业。因交通优势而备受重视的宝鸡，其与“道路”的密切关系在这里得以延续，也在相关建设方面发挥着更大的作用。据中铁宝桥党委副书记刘军介绍，中铁宝桥今年上半年海外订单数量较去年同期增长了4倍，2020年、2021年合同额均突破100亿元。

中铁宝桥生产车间 张力洋 摄

伴随国家“一带一路”倡议，像吉利汽车、中铁宝桥等诸多具备实力的企业迎来发展新机遇。宝鸡吉利作为吉利集团在“一带一路”进程中的重要布局之一，其基于博越打造的宝腾X70成为马来西亚细分市场销售冠军。铁路道岔是中铁宝桥极具国际影响力的拳头产品。这一产品不仅终结了日本和欧洲公司对菲律宾市场的统治地位，还在几内亚实现了中国道岔市场为零的突破。

除此之外，宝鸡的数控机床、石油钻采设备等也已走向国际。秦川机床在南非设立海外营销服务中心，与“一带一路”沿线多个国家建立了密切合作；陕西红旗民爆集团在吉尔吉斯斯坦已投资建厂，为中亚五国石油开采以及矿业发展做出宝鸡贡献。“宝鸡制造”在走向国际的同时，各企业之间也注重联动，聚成合力，共同推动城市与地区提升实力，促进经济发展。

今年5月份，陕西省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室印发《陕西省推进“一带一路”建设2022年工作要点》，其指出，积极拓展“+西欧”集结体系，支持宝鸡等有条件的市（区）建设省内集结型二级业务网点，促进班列与省内各类开发区和产业园区对接。中欧班列的开通及相关政策的扶持，能够有效化解企业当下面临的国际海运困难以及成本剧增难题。“宝鸡制造”也将在多重利好之下更深度融入共建“一带一路”大格局中。（马梦阳）

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