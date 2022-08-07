人民网布鲁塞尔8月7日电 （记者牛瑞飞、张朋辉）8月6日，中国驻比利时大使馆与比利时埃诺省天堂动物园共同举办“千日之悦”大熊猫“宝弟”“宝妹”3岁生日庆祝活动。中国驻比利时大使曹忠明和夫人杨青、熊猫园所在地埃诺省省长勒克莱、天堂动物园董事长董博、中国驻比利时大使馆文化参赞刘红革以及一百多位中比嘉宾和儿童出席庆祝仪式，四川省文化和旅游厅厅长戴允康、中国大熊猫保护研究中心副主任李德生及为熊猫接生饲养员线上出席并发来祝福。

曹忠明大使祝福“宝弟”“宝妹”生日快乐，希望中比两国人民珍视友谊，深化合作。中国驻比利时大使馆供图

曹忠明在致辞中向天堂动物园多年来对大熊猫的护佑和照料并为此次活动提供大力支持表示感谢。他表示，“宝弟”“宝妹”在比利时降生3年，如同“三生万物”的中国传统哲学寓意，充满生机和活力。2014年大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友好使者来比后，中比两国人民珍视友谊，深化合作，持续发展双边关系。

曹忠明向来宾介绍了大熊猫种群数量已增加到2500余只，受威胁程度等级由“濒危”降为“易危”的重要成就，并讲述了习近平主席在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，宣布中国正式设立包括大熊猫在内的首批五个国家公园，以保护生物多样性的重要举措。

最后，曹大使寄语在场的中比儿童，希望他们成为中比两国友好合作的小使者，长大后为中比关系发展做贡献，共同创造中比更加美好的未来。

埃诺省省长勒克莱在致辞中高度评价中国在动植物保护方面取得的突出成就，希望中比两国在生物多样性保护方面继续携手，共同为增进人类福祉作出贡献。

埃诺省省长勒克莱致辞。中国驻比利时大使馆供图

天堂动物园董事长董博在致辞中表示，天堂动物园建设中国园、促成大熊猫入园的初衷源于对中国文化和对自然生态的热爱。在中比共同努力下，不易繁衍的大熊猫在比利时生儿育女，创造了奇迹。他借共庆“宝弟”“宝妹”千日之悦之机，祝愿中比友谊不断发展。

天堂动物园董事长董博致辞。中国驻比利时使馆供图

四川省文化和旅游厅厅长戴允康在视频致辞中向来宾介绍了“熊猫家园，安逸四川”的文旅发展理念和充满魅力的人文资源，并殷切欢迎比利时公众赴四川旅游。中国大熊猫保护研究中心副主任李德生在致辞中对埃诺省政府和天堂动物园为大熊猫繁育与保护做出的努力表示赞赏和感谢。

随后，天堂动物园特意为“宝弟”“宝妹”送上了特制的生日蛋糕，中比音乐家联袂演奏《生日歌》表达祝福，现场气氛达到高潮。

活动期间，曹忠明、勒克莱与董博专程到天堂动物园“中国园”为中比两国元首夫妇于2014年共同种下的象征中比友谊的玉兰树浇水、养护，共同表达对中比关系健康发展的美好祝福。

曹忠明大使、勒克莱省长与董博董事长专程到天堂动物园“中国园”为中比两国元首夫妇于2014年共同种下的象征中比友谊的玉兰树浇水、养护，共同表达对中比关系健康发展的美好祝福。中国驻比利时大使馆供图

中外嘉宾还共同参观了“熊猫家园，安逸四川”暨“中国（四川）大熊猫文化旅游周”图片展，丰富的展览内容和精美图片吸引了许多游客驻足观看。

小朋友们参加“宝弟”“宝妹”庆祝活动，观看大熊猫品味“生日蛋糕”。人民网记者 张朋辉摄

为满足比利时青少年对大熊猫的认知，四川省文化和旅游厅提供了熊猫工坊手工彩绘模型，布鲁塞尔中国文化中心组织了中华文化体验等特色活动。中比小朋友纷纷动手精心绘制各自心中的可爱熊猫形象、共同感受中华文化的魅力。看熊猫、溯文化、涂彩绘、享美食，受邀嘉宾和大、小熊猫“粉丝”们同“宝弟”“宝妹”共同度过了一段欢乐、难忘的美好时光。中比弦乐四重奏组合为中比嘉宾带来了“茉莉花”“相思河畔”“蓝色多瑙河”等脍炙人口的中欧音乐，使公众沉浸在友谊美好氛围中。

2014年2月，大熊猫“星徽”和“好好”的到来开启了中比为期15年的大熊猫科研合作与交流项目。2019年，“好好”顺利诞下熊猫双胞胎“宝弟”“宝妹”。旅比熊猫家族的壮大见证了中比两国人民友好情谊的发展，成为中比友好和文旅合作的重要纽带，也为比利时人民持续带来欢乐。

(责编：崔译戈、张悦)