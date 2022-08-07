本报记者 杨 讴 叶 琦 马 原 管璇悦 王海林

国家能源集团榆林化工有限公司。

榆林市委宣传部供图

8月5日，游客在位于陕西省铜川市的陕甘边革命根据地照金纪念馆参观。

中国经济周刊记者 肖 翊摄

8月4日，陕西省延安市洛川县，一家果业公司的员工在车间内通过电商平台直播销售苹果。

本报记者 管璇悦摄

陕西省安康市平利县蒋家坪村，女娲凤凰茶业现代示范园的茶树整齐有致，茶旅融合带动全村走上致富路。

本报记者 刘发为摄

陕北，因光辉历史和独特地貌被世界所熟知。2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研组近日踏上这片土地，感受当地日新月异的发展变化。

近年来，陕西省赓续红色精神，紧抓国家“一带一路”倡议实施的重大机遇，构建对外开放通道，提升城市枢纽功能和产业集聚辐射功能，积极助力企业开拓国际市场。引吭高歌的陕西，正唱响“一带一路”上的“陕北新声”。

“榆西欧”班列拓宽外贸通道

8月1日，国家能源集团榆林化工有限公司中心控制室里，甲醇事业部乙二醇副操李养河在智能操作台前忙碌，实时监控煤化工生产流程。不久前，公司生产的52吨煤化工产品S1003牌号聚丙烯销往越南。

榆林是中国重要的能源化工基地。近年来，通过积极推动现代物流体系建设，榆林构建国内国际具有影响力的区域开放门户，一跃成为“呼包银榆”城市群区域出口基地和区域国际物流枢纽。

昔日驼铃阵阵，如今列车飞驰。“榆西欧”班列让榆林直达欧亚，自2020年12月31日首发以来，已开行班列14列，货物总价值1.78亿元，让陕北产品走向海外。崭新的榆林靖边现代综合物流园区将过去在河北、山西、内蒙古、山东、宁夏等地集结的货物统一集中发运，陆上丝路越走越宽。

“‘一带一路’沿线对化工产品需求稳定，市场潜力大。‘榆西欧’班列的开通，对企业优化产业布局，提升产品综合竞争力，意义重大。”榆靖物流有限公司董事长王岐说。

在这条贸易大通道上，聚氯乙烯、清洁能源兰炭、金属镁等能源化工产品和绿豆、荞麦米等榆林特色农产品不断运往欧亚；锌精矿矿石、山羊绒等产品加速从“一带一路”沿线运向榆林，经此发往全国各地。

越来越多的外商外资来到陕北。2021年第五届丝绸之路国际博览会上，中德（榆林）输送工程技术有限公司、高化学株式会社（日本）等外资企业与榆林签约，开启外资企业总部落户榆林的新篇章。

2021年，榆林市进出口总额达到了22.27亿元，其中能源化工出口额约14亿元。截至今年6月，榆林市2022年外贸进出口总额为16.11亿元，同比上升30.34%。

延安苹果的知名度越来越高

在延安，从南边的洛川到北部的延川，苹果树随处可见。延安苹果年产量400万吨，蜚声世界，延安果农收到的全球订单源源不断。

8月4日，延安市洛川县永乡镇阿寺村亿农苹果专业合作社的100亩苹果园里，累累果实挂满枝头。这批优质苹果今年早早地收到了海外订单，即将出口。

今年年初，13.74吨延安苹果由青岛港出口，首次销往加拿大，延安苹果的知名度越来越高，目前已出口到欧洲、东南亚、美洲等地的30多个国家和地区。

“2021年，延安出口苹果1326吨、货值1292万元。”延安市果业中心主任路树国说，“延安的苹果出口企业可享受出口退税或免增值税政策，政府在出口资质和出口基地认证方面给予企业‘点对点’培训指导服务。”

在安塞区高桥镇南沟村生态农业示范园，果农们利用抖音、快手等互联网平台，推出了“我在南沟有棵树”认养活动，客户仅需花500元，即可认养一棵苹果树，获得一年的采摘权，已有来自乌拉圭、德国、西班牙、日本等国的85位国际友人进行认养。

“除了苹果，生态旅游也日渐成为延安的一张亮丽‘名片’。近年来，‘一带一路’沿线的游客慕名而来，领略壮美胜景。”延安市委宣传部部长杨宏兰说。

眼下，延安新区物流园及保税物流中心、中国（延安）跨境电商综合试验区正在推进建设，服务外贸外资企业工作专班已经成立，2021年延安市进出口总额达到5.89亿元，全年实际利用外资1.5亿美元以上。

文化交往的“信天游”更加嘹亮

陕北自古是民族往来和文化交流的交汇地，历史文化悠久，民间文化资源丰富。

延安市安塞区是“中国民间艺术剪纸之乡”，近年来，全球各地的人来到这里，迷上剪纸、爱不释手。

“到访的国外游客喜欢陕北文化，总是跃跃欲试，有的还专程来学手艺。他们会把自己的作品贴在所住窑洞的玻璃上、家中的镜子上，甚至是旅行乘坐飞机的小窗户上，以表喜爱和祝福。”安塞区文化文物馆馆长殷宇鹏说。同为非遗的安塞腰鼓也已走向世界，参加包括德国“柏林亚太周”、泰国新年文化活动、意大利“中国文化年”、新西兰“传统中国新年灯会”等大型文化活动，足迹遍布数十个国家和地区，成为“一带一路”文化交流的重要元素。

在榆林市榆阳区，补浪河女子民兵治沙连的经验驰名中外。“2018年，来自巴基斯坦的专家团队来到这里，与我们交流治沙经验。此外，还有中亚以及欧洲的游客、学者慕名而来。”治沙连现役民兵张舒瑶说。

在文化交往的通途之上，陕西高歌前行，“信天游”更加嘹亮。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 07 版）

(责编：崔译戈、燕勐)