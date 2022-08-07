人民网记者 陈一鸣

在巴西里约热内卢，无论街头、空地，还是海滩、林间，几乎随处都可邂逅一群群正在踢球的年轻人。有人说，巴西没有独一无二的“足球之城”，因为整个巴西就是一个“足球王国”，但在这个“足球王国”里却有一个无可争议的“足球圣殿”，那就是里约市中心的马拉卡纳体育场。里约热内卢正是通过精心打造这一“足球圣殿”，为整座城市发展不断增添活力，持续扩大世界知名度。

里约人对于足球的热爱深入骨髓、发自内心。这座城市几十年来产生了济科、罗纳尔多、罗马里奥、贝贝托等众多世界级球星，巴西足协总部就设在这里。巴西各州都有自己的州联赛或锦标赛，其中里约热内卢州联赛第一个赛季可追溯到1906年。弗拉门戈、瓦斯科达伽马、弗卢米嫩塞、博塔弗戈等巴西豪门球队云集里约，他们都曾问鼎过巴西甲级联赛冠军。如今，巴西足球甲级联赛20支球队中有多支球队来自里约热内卢，这些高水平的足球俱乐部进一步带动了里约的足球氛围。每逢足球联赛举行，里约人常常举家前往体育场观战。

对于里约热内卢来说，马拉卡纳体育场可谓一张亮丽的文化名片。这里是1950年世界杯、2014年世界杯和2016年夏季奥运会的举办地，承载了巴西足球的辉煌，也记录了许多著名球员和球迷热情互动的瞬间。被巴西永久保留的雷米特杯，就珍藏在这里。在里约热内卢球迷心中，马拉卡纳体育场已经远远超出了它的体育意义，而成为当地乃至所有巴西足球爱好者的精神之乡。

马拉卡纳体育场内的足球博物馆陈列着2014年巴西世界杯的吉祥物“福来哥”，其原型为一只巴西三带犰狳。人民网记者 陈一鸣摄

走近马拉卡纳体育场，这座“足球圣殿”给记者留下的第一印象却是“其貌不扬”：水泥色的场馆外围几乎看不到什么现代装饰，由几根柱子组成的体育场正门更是毫无华丽之感。然而，当跟随参观人流步入体育场内部，驻足在宽阔的草坪前，看到的却完全是另一番气象：看台上的彩色塑料座椅绚丽夺目，顶端一圈白色棚顶在阳光下熠熠生辉，整齐平坦的草坪生机盎然。据现场工作人员介绍，马拉卡纳体育场近年进行过较大改造，内部设施的升级让它成为最现代化的体育场之一，而外观却坚持“整旧如旧”，努力保留1950年初建时的原貌，向这座“足球圣殿”的辉煌历史致敬。

马拉卡纳体育场内部。人民网记者 陈一鸣摄

获得1950年第五届世界杯足球赛举办权后，巴西在1948年8月动工修建马拉卡纳体育场，两年后落成。体育场由巴西著名设计师拉法埃尔和建筑师奥兰多、安东尼奥、佩德罗·保罗共同设计。由于初期水泥台阶式的坐台上没有如今的塑料座椅，可容纳的观众数量远多于如今的8万人，甚至还曾经出售过站票，使马拉卡纳一度成为世界上接待观众最多的体育场。据官方统计，1969年8月31日巴西队与巴拉圭队在马拉卡纳体育场进行的世界杯外围赛，球迷总数达到18.3万人，创造了马拉卡纳接待观众的历史记录。

镌刻马拉卡纳体育场沧桑的并不只是它朴素的外观，体育场大厅里有一座精心设计的足球博物馆，将里约热内卢的足球历史和球迷文化生动而详实地呈现给世人。博物馆展出记录马拉卡纳体育场兴建史和再现球赛盛况的照片、视频和模型，其中两组展品吸引了记者的目光：

一是1938年至今巴西国家足球队历年的球衣，以及巴西主要足球俱乐部的队服和锦旗，堪称一部巴西足球队球衣和锦旗的百科全书；

二是球王贝利、球星内马尔等几十名为巴西足球创造过辉煌的球员的足印。一串串脚印象征着巴西足球一路走来的足迹。

马拉卡纳体育场内的足球博物馆里陈列着巴西国家足球队历年的球衣和几十名为巴西足球创造过辉煌的球员的足印。人民网记者 陈一鸣摄

足球博物馆的展陈始于第五届世界杯，当时，巴西人非常期待自己国家的球队能够在本土夺得冠军，但决赛中巴西队在领先情况下最终输给了乌拉圭队。博物馆资深讲解员罗德里格·费雷拉告诉记者，虽然在家门口痛失世界杯在球迷心中留下了难以愈合的伤痕，但这一经历也使巴西球迷心理更加成熟，人们对足球的热爱有增无减，对输赢反而看得淡了。

2014年，巴西第二次承办世界杯足球赛，球迷们期待巴西队捧得大力神杯的愿望更加强烈，但巴西队在半决赛输给德国队，全国球迷失望至极，可仍然平静地陪伴着自己热爱的球队度过困难时刻。2016年里约奥运会上，巴西国奥队终于在马拉卡纳体育场夺得金牌。

马拉卡纳体育场内的足球博物馆内陈列着巴西国奥队夺得2016年里约奥运会冠军时所使用的比赛足球。 人民网记者 陈一鸣摄

如果说马拉卡纳体育场是里约热内卢足球文化的心脏，那么周期性的全球足球联赛等大型体育赛事，则是城市发展的主动脉，促进了整个城市的“血液循环”。

借承办2014年世界杯和2016年奥运会之机，里约热内卢城市建设水平迈上新台阶。少年们受贝利、加林查等过去许多球员的范例激励，希望通过参加足球运动提升自身发展前景。里约的职业球队非常重视甄选和培养足球人才，很多从小热爱足球的孩子长大后成为了里约各级别职业球队的强大后备力量。

巴西里约热内卢马拉卡纳体育场内的足球博物馆内，两名少年正在饶有兴趣地欣赏与球王贝利有关的漫画。 人民网记者 陈一鸣摄

定期举行足球联赛等大型体育赛事是里约热内卢商业和文化产业的重要发展动力。每当足球联赛举行时，球场周边总是挤满了观众、食品卡车和街头艺术家，大批涌入的外来观赛游客为城市经济发展带来助力。

在马拉卡纳体育场里一个售卖球衣等纪念品的商店，操着一口流利英文的24岁小伙子尼科洛正在热情地接待着络绎不绝的顾客。尼科洛告诉记者，许多巴西大中小学校的学生专门到马拉卡纳体育场“朝圣”，感受马拉卡纳体育场承载的光荣与梦想、胜利与挫折，以磨练意志、砥砺人生。

“足球文化是里约的象征，希望未来有更多人爱上这项运动，并经由它了解这座城市的独特魅力。”尼科洛对记者说。

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