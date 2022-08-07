人民网开罗8月6日电 （记者沈小晓）8月6日，针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，中国驻黎巴嫩大使钱敏坚在黎巴嫩主流报纸《消息报》发表署名文章《在台湾问题上玩火者必自焚》。全文如下：

8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，中方对此坚决反对。这再次证明，美国才是当今和平的最大破坏者。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，包括黎巴嫩在内的181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。

台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题。1979年，美方在中美建交公报中明确承诺，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的一个中国政策。佩洛西众议长是现任美国国会领导人，她以任何形式任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅，中方绝不接受，中国人民绝不答应。

台湾问题完全是中国内政。中方维护领土完整、反对国家分裂合理合法、天经地义。当前，台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断改变现状。美方企图搞“以台制华”，插手台湾事务干涉中国内政，为“台独”分裂活动撑腰打气。这是十分危险的玩火行动，玩火者必自焚！针对美国会众议长窜访中国台湾地区，中方必将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果必须由美方和“台独”分裂势力负责。

中黎是相互支持、相互帮助的好朋友。中方一贯坚定支持黎方维护国家主权、独立和领土完整。黎方长期恪守一个中国原则，反对“台独”，中方对此表示高度赞赏。近期，黎多个政党、社会组织和各界朋友通过各种形式发声支持中方在台湾问题上的立场，我们对此深表感谢。中方希望并相信黎方将继续在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持，加强团结协作，共同维护国际公平正义，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展。

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