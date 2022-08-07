人民网首尔8月6日电 （记者张悦）8月5日，威海-仁川地方经济合作联合委员会第五次工作会议通过视频会议方式举行。会上，双方围绕产业及地方合作、通关贸易、知识产权、医疗卫生、人才交流、交通物流等领域的合作议题进行对话交流。商务部国际司一级巡视员陈宁、韩国产业通商资源部贸易合作局局长金钟喆视频致辞，威海市委常委、宣传部部长徐杰、仁川市企划调整室室长吕中协及两市相关负责人参加会议并发言。

会议现场。主办方供图

徐杰在致辞中说，威海与仁川双方建立的地方经济合作联合委员会机制，为示范区建设和双方合作向纵深发展提供了沟通平台。希望双方能继续发挥好联委会的平台作用，推动中韩整车运输尽早实现试运行，放大“四港联动”中韩物流优势，推动中韩地方合作再结硕果。

中韩主管部委在致辞中高度肯定威海和仁川在中韩自贸协定下开展地方经济合作取得的积极成效，表示将继续支持威海、仁川创新地方经济合作新模式。威海、仁川分别介绍示范区建设情况。

在议题讨论阶段，威海市贸促会、人社局、交通运输局、商务局、文化和旅游局、卫健委、市场监督管理局、地方金融监管局、威海海关，综保区商务局等，与仁川对口单位围绕各自职能进行了对话交流，达成了多项共识，并约定将积极推进商议事项落实，推动尽快取得实效。

威海市商务局与仁川产业振兴课探讨在知识产权领域的合作。两市就搭建东北亚知识产权中心、整合专利、版权、科技成果等资源、促成企业间知识产权成果的运用转化等方面进行了交流，双方有望在这些领域实现新突破。商务局相关负责人在发言中表示，威海-仁川地方经济合作是中韩各领域合作交流中的亮点，也是地方经济合作示范区作为双边自由贸易合作领域独一无二的案例，威海希望和仁川一道，建立更加紧密的合作关系。

威海—仁川地方经济合作联合委员会是落实《中韩自贸协定》、推动中韩自贸区地方经济合作示范区建设的重要平台，也是威海市与仁川依托中韩自贸区地方经济合作示范区开展先行先试的创举，有力推动了制度创新、政策革新。

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