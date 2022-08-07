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柬埔寨香蕉协会联盟在金边举行会员企业座谈会

2022年08月07日11:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网金边8月6日电 （记者赵益普）柬埔寨香蕉协会联盟8月6日在金边举行会员企业座谈会，来自联盟会员企业的50多名代表和各界嘉宾参加了活动。

柬埔寨中国商会副会长、中国中检（CCIC）柬埔寨公司总经理陈其生在会上表示，柬埔寨香蕉协会联盟为柬香蕉行业相关企业提供了信息互通、资源共享的平台，成为香蕉行业联系柬政府和社会各界的桥梁，为柬埔寨香蕉保质保量出口中国作出了贡献。

据了解，该联盟是非盈利、服务型的行业协会组织，现有会员企业37家，包括香蕉种植企业10家，香蕉种苗、农药、化肥有机肥等上游企业15家，物流、海运、冷库经营等下游企业7家，香蕉采购商等企业5家。

2019年5月，柬埔寨香蕉首次输华，成为首个出口至中国的柬埔寨水果。为整合柬埔寨香蕉产业资源、推动柬埔寨香蕉稳定输华，2020年12月，柬埔寨香蕉协会联盟成立。据柬埔寨农林渔业部报告显示，2022年上半年，柬埔寨新鲜香蕉出口21.8万吨，全部销往中国，全年有望达50万吨，新鲜香蕉已成为柬埔寨第一大出口农产品。

(责编：崔译戈、张悦)

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