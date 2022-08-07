人民网开罗8月6日电 （记者沈小晓）哈泽姆是埃及艾因夏姆斯大学大三学生，他在今年年初参加了埃及鲁班工坊新能源技术应用专业的培训。“在鲁班工坊，我学到了许多新能源领域的知识和技能，这对于我的学习深造和未来就业都大有裨益。”哈泽姆表示，发展新能源技术对产业转型升级和应对气候问题等有重要意义。

2020年11月30日，由天津轻工职业技术学院与天津交通职业学院联合埃及艾因夏姆斯大学、开罗高级维修技术学校共建的埃及鲁班工坊正式揭牌，其中其中艾因夏姆斯大学校区占地约为1200平方米，建有数控设备应用与维护、新能源应用技术、汽车运用与维修技术3个专业实训室；开罗高级维修技术学校校区占地约为620平方米，建有数控加工技术和汽车维修技术2个专业实训室，一个智能电脑鼠实训区。

位于埃及艾因夏姆斯大学内的埃及鲁班工坊。人民网记者 沈小晓摄

中埃教师共同制定开发了培训大纲、教学标准以及双语教材，并制作了丰富的教学资源。根据专业需求，中方两所院校于2019年先后安排埃及教师到天津培训并前往多家企业学习考察，为埃及教师了解中国企业的发展及校企合作方式提供了多种途径。中方工作团队向埃方捐赠55台设备，多次赴埃及开展设备安装与调试，同埃及方面共同推进鲁班工坊实训室建设工作，对埃及师生进行现场培训。

开罗高级维修技术学校教师穆罕默德·白欧米在中国参加培训之后表示，培训使自己受益匪浅，“我学到了很多关于数控机床和铣床的专业知识，现在我将这些知识传授给我的学生们，这对学生们来说是一个非常好的机会，帮助他们创造更好的未来。”

埃及鲁班工坊首次实现了埃及中高职贯通的职业教育体系，即学生在开罗高级维修技术学校鲁班工坊完成中职阶段学习后，可升入艾因夏姆斯大学鲁班工坊进行高职阶段的学习，毕业后可获得本科文凭。“鲁班工坊的出现正值埃及职业技术教育改革重要时期，有利于推进我们的改革。”埃及基础教育与技术教育部副部长穆罕默德·穆贾希德说。

位于埃及艾因夏姆斯大学内的埃及鲁班工坊实训室。人民网记者 沈小晓摄

穆罕默德·阿瓦德是艾因夏姆斯大学工程学院设计与生产工程教授，也是艾因夏姆斯大学鲁班工坊的执行负责人。在采访中，他感慨道，“鲁班工坊的成立对学生来说非常有意义，指导学生更好地掌握职业技能。”

优素福·艾曼是艾因夏姆斯大学工程学院的学生，他在2021年参加汽车运用与维修技术专业的培训。“我参加了许多与汽车发动机主题相关的培训，其中工程维护的理论和实践部分十分有趣。”优素福告诉记者，他将于2023年毕业，打算攻读发动机管理硕士，在这一领域继续深造学习。

首届世界职业院校技能大赛将于近期在天津举办。哈泽姆和另外3名同学分组两队，将通过视频方式参赛。“备赛工作进展十分顺利，我们和中国团队合作密切。我很期待此次比赛，希望我们能在比赛中获得第一名，一起期待吧！”哈泽姆说。

艾因夏姆斯大学工程学院副院长艾哈迈德·埃尔萨巴格表示，期待未来埃中教育合作扩大合作范围、加深合作深度，不仅在职业教育方面，在促进就业、人才交流方面也能开展更多的合作。

埃及基础教育与技术教育部副部长穆罕默德·穆贾希德表示，埃中职业教育合作大有可为，愿同中方探讨两国职业教育合作，推动更多埃中职业院校建立合作关系。

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