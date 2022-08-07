人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第55届东盟外长会议及系列会议在柬埔寨闭幕

2022年08月07日11:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网金边8月6日电 （记者赵益普）第55届东南亚国家联盟（东盟）外长会议及系列会议8月6日在柬埔寨首都金边闭幕。

本届东盟外长会议于8月3日举行，会议主题为“东盟：共同应对挑战”，东盟国家外长就促进经济复苏、加强区域合作及其他热点议题展开磋商。东盟于8月5日发布第55届东盟外长会议联合公报。

联合公报强调，东盟继续致力于全面有效地落实《东盟共同体2025年愿景》，在保持东盟核心地位的基础上，同东盟域外伙伴加强合作，以推进东盟共同体建设，并促进区域和平、稳定和全面复苏。

公报称，东盟希望域内外各方加强对话与合作而非竞争，以互相信任和对国际法的尊重，来促进区域稳定和繁荣。东盟在对外政治、经济和文化关系中将始终保持积极参与、外向包容和一视同仁。

8月4日至5日，中国－东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会在金边举行。中国国务委员兼外交部长王毅出席了这一系列会议。

东盟成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸等10国，总面积约449万平方公里，人口6.6亿（截至2019年）。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部