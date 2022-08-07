人民网金边8月6日电 （记者赵益普）第55届东南亚国家联盟（东盟）外长会议及系列会议8月6日在柬埔寨首都金边闭幕。

本届东盟外长会议于8月3日举行，会议主题为“东盟：共同应对挑战”，东盟国家外长就促进经济复苏、加强区域合作及其他热点议题展开磋商。东盟于8月5日发布第55届东盟外长会议联合公报。

联合公报强调，东盟继续致力于全面有效地落实《东盟共同体2025年愿景》，在保持东盟核心地位的基础上，同东盟域外伙伴加强合作，以推进东盟共同体建设，并促进区域和平、稳定和全面复苏。

公报称，东盟希望域内外各方加强对话与合作而非竞争，以互相信任和对国际法的尊重，来促进区域稳定和繁荣。东盟在对外政治、经济和文化关系中将始终保持积极参与、外向包容和一视同仁。

8月4日至5日，中国－东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会在金边举行。中国国务委员兼外交部长王毅出席了这一系列会议。

东盟成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸等10国，总面积约449万平方公里，人口6.6亿（截至2019年）。

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