人民网记者 杨讴 王晓啸 马原

8月5日，2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研行（北线）记者到达陕西省铜川市。

铜川是耀州窑和耀瓷的故乡，耀州窑遗址为全国重点文物保护单位，其传统制瓷技艺被列入首批国家非物质文化遗产名录。20世纪70年代，传统耀州窑青瓷制烧技艺得以恢复，改革开放以来，耀瓷家庭作坊、私营瓷企得到了充分发展。

铜川市印合区陈炉古镇因 “ 陶炉陈列 ” 而得名，是耀州窑国内唯一遗存的“炉火千年不绝”的烧造基地，烧制陶瓷的历史可上溯到1400年前的北周时期。据最新考古发现，陈炉镇有金、元、明、清陶瓷烧造区30余处，窑炉40余座，作坊遗址和各时代典范文化堆积面积20多处，采集和出土文物标本1.5万件（片）。

在陈炉镇，王家瓷坊传人王战军介绍耀瓷的代表作：“耀州四宝”——倒流壶、良心壶、凤鸣壶、公道杯。

据他介绍，倒流壶是注水口开在壶底的水壶，注水后翻过来壶里的水却点滴不漏；良心壶从同一个壶嘴里能倒出两种截然不同的酒，包含两个独立的小壶，一个是倒装结构，另一为正常壶式，两小壶不相通，但共用一个流口；凤鸣壶”是以凤为型体、牡丹饰身的陶瓷酒具，当壶中盛酒之后晃动发出的声音像凤鸣；公道杯的底部有一个漏孔，注水合适的高度就滴水不漏，过满则水流殆尽。

在王战军的工作室墙面上，“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”的荣誉奖牌十分显眼。王战军自豪地说：“在我们镇上，家家户户都会做瓷。”工坊里，工人都是本地居民，拉坯、修坯、绘画纹饰、施釉，大家分工有序，技术娴熟。工人正在制作的“大老碗”瓷器，是陈炉独有的传统青花瓷，当地人叫做蓝花。绘画的技师寥寥数笔就勾勒出缠枝牡丹或几尾小鱼，“大老碗”立即就鲜活起来。

“罐罐垒墙，瓷片铺地”是陈炉古镇最大的建筑特色。在陈炉古镇，随处可见陶瓷瓦片铺制的小路，院墙上都是陶艺陈品镶嵌和勾勒。千年瓷艺，在陈炉古镇的一砖一瓦中体现传承。

统筹：杨讴

摄像：王晓啸

文字：马原

(责编：崔译戈、张悦)