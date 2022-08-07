人民网记者 高石

坐落在陕西关中平原的小城杨凌面积不大，名气不小——它被称为“中国农科城”。这里汇集了全国乃至世界农业领域的最高水平技术和项目，是我国重要的农业国际合作基地。

2019年6月14日，国家主席习近平在上合组织成员国元首理事会第十九次会议上提出“中方愿在陕西省设立上海合作组织农业技术交流培训示范基地，加强同地区国家现代农业领域合作”的重大倡议。

2020年10月22日，上海合作组织农业技术交流培训示范基地（以下简称示范基地）在杨凌正式揭牌。上合组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫评价说，示范基地将调动农业技术创新、先进知识和经验交流，解決上合组织国家现代农业发展问题，为进一步发展现代智慧农业提供有力帮助。

杨凌智慧农业示范园针对不同上合组织国家气候特点设计的智能温室。人民网记者 张力洋摄

畜牧业是吉尔吉斯斯坦农业的重要支柱，也是该国经济的重点领域之一。然而口蹄疫等病害多发，使该国经济遭受巨大损失。他们迫切需要掌握相关疫病防治技术。“吉尔吉斯斯坦通过合作机制派遣人员来到示范基地接受培训，掌握了动植物检验检疫技术，对处理他们国家的畜情疫病发挥了巨大作用。”西北农林科技大学副教授海江波颇感欣慰地说，“上合国家对中国农业技术和标准是非常赞同和认可的。我希望通过示范基地的平台，把中国好的经验和技术同各国分享，进一步推动国际间合作，为上合国家的发展贡献中国智慧和经验。”

西北农林科技大学旱区节水农业研究院种植试验区域。人民网记者 张力洋摄

在2021年举行的上合组织杜尚别峰会上，示范基地被列入上合组织20年农业合作重要成果，成为上合组织农业领域首个共商共建共享平台。

西北农林科技大学旱区节水农业研究院种植试验区域。人民网记者 张力洋摄

截至目前，示范基地累计举办面向上合国家的农业技术研修班20多期，培训上合组织成员国的农业官员及技术人员400余人。今年，还为乌兹别克斯坦、巴基斯坦、伊朗、阿富汗、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡等上合国家在内的19个国家的100余名学员举办“云上”农业培训课程。

杨凌智慧农业示范园智能温室内部景象。人民网记者 张力洋摄

千人同心，则得千人之力。上海合作组织农业技术交流培训示范基地正在绘就出一幅“立足中国、辐射上合、联动周边、面向全球”的国际间农业合作新蓝图，为构建人类命运共同体作出实践探索。

杨凌智慧农业示范园智能温室内部景象。人民网记者 张力洋摄

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